‘Sin barreras para servir’, dice Montiel en Monterrey y alista nuevas tareas de Bienestar

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/ 18 marzo 2026
    ‘Sin barreras para servir’, dice Montiel en Monterrey y alista nuevas tareas de Bienestar
    Encabezó un encuentro con Servidores de la Nación para reconocer su labor territorial y afinar la operación de los programas de Bienestar. ESPECIAL
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La secretaria informó que estas reuniones se han realizado desde el 12 de marzo en varios estados para dar seguimiento a las tareas en campo

MONTERREY, NL.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo un encuentro con Servidores de la Nación en Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de reconocer su compromiso, dedicación y cercanía con la población.

Durante la reunión, la funcionaria destacó el trabajo que realizan en territorio para llevar los programas sociales a distintas comunidades, así como la importancia del acompañamiento directo en campo.

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Montiel Reyes afirmó: “cuando se trata de servir al pueblo, no hay barreras para las y los Servidores de la Nación”, al referirse a las labores que desempeñan en recorridos y atención comunitaria.

Asimismo, agradeció la vocación y entrega del personal para recorrer comunidades, escuchar a la gente y contribuir a que las acciones de bienestar lleguen a diferentes regiones del país.

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Indicó que en el encuentro también conversaron sobre las tareas relacionadas con la operación de los programas de bienestar, como parte de la coordinación y seguimiento en campo.

De acuerdo con lo señalado por la titular de Bienestar, desde el pasado 12 de marzo ha sostenido reuniones con Servidores de la Nación en estados como Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Coahuila.

En ese contexto, la dependencia ha realizado encuentros en distintas entidades con el propósito de reconocer el trabajo del personal y revisar actividades vinculadas a los programas.

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