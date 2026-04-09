‘Sin dados cargados’: Monreal jura que no metió mano en el INE y revela ruta para elegir consejeros

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/ 9 abril 2026
    ‘Sin dados cargados’: Monreal jura que no metió mano en el INE y revela ruta para elegir consejeros
    En San Lázaro aseguró que el proceso para renovar consejerías del INE se definirá por exámenes e idoneidad, y sostuvo que no ha intervenido ni hablado con aspirantes. ESPECIAL
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por Vanguardia

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La ruta contempla entrevistas, quintetas al pleno y, si no hay mayoría calificada, una insaculación para definir a quienes resulten electos

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que existan “dados cargados” en el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que se elegirá a quienes obtengan las mejores evaluaciones en exámenes y entrevistas.

Monreal sostuvo que tiene confianza en que salgan “las y los mejores” y aseguró que no ha hablado con ninguno de los aspirantes que le han solicitado entrevistas, ni ha aceptado la intervención de terceros en el procedimiento.

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También dijo confiar en el comité técnico encargado de la selección, al señalar que está integrado por personas profesionales con experiencia jurídica y en materia jurisdiccional, y agregó que tampoco ha hablado con integrantes de ese órgano.

El legislador señaló que los resultados del primer examen aplicado recientemente serán públicos. Indicó que ha pedido que se den a conocer, aunque reconoció que el comité tiene reglas propias e independencia en la elaboración y evaluación de la prueba.

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Monreal explicó que este viernes se realizará el examen de idoneidad, después vendrán entrevistas y la selección de los perfiles mejor evaluados. Añadió que entre el 22 de abril se integrarán las quintetas que serán sometidas al pleno para buscar la mayoría calificada.

Detalló que, si en el pleno no se alcanza la mayoría requerida, se recurrirá a la insaculación de las quintetas para seleccionar a quienes ocuparán los cargos.

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En otro tema, Monreal se refirió a la posibilidad de que el Estado mexicano sea llevado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas por el asunto de los desaparecidos, y expresó su confianza en que ese órgano actúe “con prudencia y sensatez”.

Sostuvo que, en su opinión, se ha hecho un esfuerzo en el combate al crimen organizado y en el tema de las desapariciones, y afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “como nunca” ha destinado atención, recursos y esfuerzo a estos rubros.

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