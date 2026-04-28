Sindicatos se enfrentan a balazos y queman dos unidades en autopista México-Puebla

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/ 28 abril 2026
    Sindicatos se enfrentan a balazos y queman dos unidades en autopista México-Puebla
    El choque se registró a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla. ESPECIAL
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por Vanguardia

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La Guardia Nacional intervino en la zona y autoridades estatales llamaron a mantener el diálogo

PUEBLA, PUE.- Un enfrentamiento entre afiliados de sindicatos que se disputan una obra federal terminó en balacera e incendio de dos tractocamiones en el kilómetro 68 de la autopista México-Puebla.

El choque se registró a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, entre integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y el Sindicato Libertad.

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La disputa ocurrió en el contexto de contratos vinculados con una obra federal, de acuerdo con la información difundida tras los hechos registrados en la autopista.

La Guardia Nacional intervino en la zona después del enfrentamiento, sin que de manera preliminar se reportaran personas lesionadas o detenidas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pri-pide-citar-a-los-hijos-de-amlo-de-ebrard-y-al-ex-titular-de-marina-al-senado-EC20330370

El titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, exhortó a las partes involucradas a mantener la calma y privilegiar el diálogo.

“Nosotros estamos exhortando a la calma. Son contratos que da la federación, pero al ganar una empresa los otros se sienten ofendidos”, señaló el funcionario estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/tras-feminicidio-proponen-carcel-por-enganar-con-supuestas-vacantes-laborales-CD20328497

El antecedente más reciente de este tipo de disputas ocurrió el 26 de noviembre en la autopista Tlaxcala-Puebla, donde se registró un enfrentamiento entre sindicatos de materialistas por una obra.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso, luego de la quema de dos tractocamiones y los disparos reportados durante la confrontación entre los grupos sindicales. Con información de Excélsior

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