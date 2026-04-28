Tras feminicidio, proponen cárcel por engañar con supuestas vacantes laborales

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/ 28 abril 2026
    Tras feminicidio, proponen cárcel por engañar con supuestas vacantes laborales
    El proyecto busca sancionar falsas ofertas de empleo que coloquen a víctimas en riesgo o faciliten delitos. ESPECIAL

La iniciativa plantea tipificar la captación de personas mediante engaño en el Código Penal local

CDMX.- La diputada local del PVEM Rebeca Peralta propuso tipificar como delito la captación de personas mediante engaño, tras el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

La legisladora presentó este martes una iniciativa para modificar el Código Penal local, con el objetivo de sancionar a quienes simulen ofertas de empleo, procesos de reclutamiento u otros mecanismos con apariencia legítima para atraer víctimas.

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El proyecto establece que cometerá este delito quien induzca a una persona a proporcionar datos personales, trasladarse a un lugar determinado o realizar actos que la coloquen en riesgo real para su integridad o libertad personal.

La iniciativa también contempla sancionar estos actos cuando tengan como finalidad facilitar la comisión de un delito contra la víctima.

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La propuesta plantea penas de cinco a 10 años de prisión y de 500 a mil días multa para quienes incurran en captación de personas mediante engaño.

La pena aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, o cuando se utilicen medios digitales o tecnológicos para generar confianza.

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Rebeca Peralta explicó que la iniciativa busca cerrar un vacío legal que actualmente impide a las autoridades intervenir en las primeras etapas de riesgo, cuando las víctimas son contactadas mediante engaños que aparentan procesos legítimos de contratación.

“Hoy cualquier persona puede ser contactada en segundos por alguien que aparenta ser una empresa legítima. Ese primer engaño no está tipificado como delito, y eso nos obliga a llegar tarde, cuando el daño ya está hecho”, advirtió.

El proyecto contempla que el delito se persiga de oficio, con el propósito de no depender de la denuncia en contextos donde prevalecen el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.

Edith Guadalupe fue citada bajo el ofrecimiento de una vacante laboral y posteriormente fue asesinada en el lugar, caso que la legisladora retomó como antecedente para impulsar la reforma.

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