Inicia desbandada de diputados de Morena por candidaturas

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México
/ 28 abril 2026
    Inicia desbandada de diputados de Morena por candidaturas
    El pleno aprobó este martes la licencia por tiempo indefinido de la diputada Evangelina Moreno, quien busca la Gubernatura de Baja California. FOTO: Cuartoscuro Daniel Augusto

Legisladores que buscan ser candidatos a una Gubernatura solicitaron licencia por tiempo indefinido

CIUDAD DE MÉXICO.-En la Cámara de Diputados inició la desbandada de diputados de Morena que buscan ser candidatos a una Gubernatura.

El pleno aprobó este martes la licencia por tiempo indefinido de la diputada Evangelina Moreno, quien busca la Gubernatura de Baja California.

Previamente, en conferencia, la legisladora informó que se atrevió a pedir licencia inspirada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para seguir luchando por espacios de toma de decisiones y en donde las mujeres puedan incidir y actuar con firmeza, como ella.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desestabiliza-al-cjng-la-captura-de-el-jardinero-marina-JD20325279

“Solicité licencia para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, tal como lo solicita y lo establece el acuerdo del Consejo Nacional de Morena del 7 de marzo de 2026 que aprobó los criterios generales del proceso interno 2026-2027”, dijo.

SUPLENTES QUEDAN A CARGO DE LA AGENDA LEGISLATIVA

Moreno consideró necesaria su separación del cargo para tener mayor libertad de movimiento y reunirse son sectores sociales, empresariales, académicos, comunidades indígenas y afromexicanas, colegios de profesionales y barras de abogadas y abogados.

“Me voy a reunir con todas y todos aquellos que quiera construir juntos el Baja California que soñamos”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pri-pide-citar-a-los-hijos-de-amlo-de-ebrard-y-al-ex-titular-de-marina-al-senado-EC20330370

La aspirante afirmó que no abandona su quehacer legislativo, porque su suplente, Karla Sánchez Rodelo, quien estuvo presente, consolidará la agenda con la que llegó a la Cámara de Diputados.

“Tengo plena confianza en que ella consolidará mi agenda legislativa. El trabajo no se va a detener”, aseguró.

MORÁN VA POR LA GUBERNATURA DE COLIMA

El también morenista Leoncio Alfonso Morán aprovechó la presentación de un paquete de 10 iniciativas en materia ambiental ante el pleno para anunciar que está listo para seguir cuidando a Colima.

Morán, quien ha sido señalado como aspirante a suceder a su compañera de partido, Indira Vizcaíno, aseguró que su estado cuenta con él.

“Desde aquí lo digo: Colima tiene razón, cuentas conmigo, estoy preparado y listo para que junto a ti sigamos cuidando nuestro pequeño gran paraíso. Confiemos en Colima”, expresó.

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