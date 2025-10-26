SNTE busca créditos urgentes para maestros damnificados: ‘Ayudar también es educar’

/ 26 octubre 2025
    SNTE busca créditos urgentes para maestros damnificados: ‘Ayudar también es educar’
    El SNTE informó que ya ha enviado más de 700 toneladas de ayuda humanitaria. /FOTO: ESPECIAL

El sindicato encabezado por Alfonso Cepeda anunció que gestionará préstamos especiales del ISSSTE para docentes afectados por las recientes lluvias

CDMX.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) gestionará ante el ISSSTE una serie de créditos especiales para que los maestros damnificados por las lluvias torrenciales puedan reconstruir o rehabilitar sus viviendas.

El dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas, informó que esta acción complementa la entrega de 750 toneladas de víveres, artículos de limpieza y productos de primera necesidad enviadas a las zonas más afectadas del país.

“Primero con créditos de contingencia, lo más rápido posible para nuestros compañeros, y segundo, para quienes perdieron su casa, con el programa Construye tu Casa, que permitirá acceder a préstamos para levantar una nueva vivienda sobre su terreno”, explicó el líder magisterial.

Cepeda Salas señaló que, junto con las secciones sindicales, el SNTE está levantando un censo de maestros damnificados, con el propósito de que la ayuda llegue de forma directa y sin intermediarios.

Durante su visita a Playas de Rosarito, Baja California, donde colocó la primera piedra de un nuevo edificio sindical para la Sección 37, Cepeda agradeció la solidaridad de los docentes que, en lugar de protestar, “se volcaron a los centros de acopio para ayudar a quienes más lo necesitaban”.

“Nosotros apoyamos al pueblo, es nuestra vocación. Ayudar también es educar”, subrayó el secretario general del sindicato.

Posteriormente, encabezó el Encuentro de Unidad Sindical de la Sección 37, donde reconoció el liderazgo de Ampelio Íñiguez Arellano y la colaboración de la presidenta municipal María del Rocío Adame Muñoz, quien respaldó el inicio del nuevo edificio sindical.

El dirigente recordó que el Comité Ejecutivo Nacional ha impulsado 110 obras de infraestructura sindical, de las cuales 94 ya están concluidas, siete siguen en proceso y nueve más comenzarán próximamente. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

