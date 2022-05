Soldado ruso condenado a cadena perpetua en el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania

Un soldado ruso de 21 años fue sentenciado a cadena perpetua el día de hoy, por matar a un hombre desarmado en el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania desde la invasión de Rusia.

El soldado, Vladim Shishimarin, se declaró culpable de matar a tiros a un civil de 62 años en el cuarto día del conflicto a fines de febrero.

Antes de emitir el veredicto, el tribunal dijo que Shishimarin había cometido un delito penal, según el derecho internacional humanitario.

“Vio a un civil en la acera, Olesksandr Shelipov”, dijo el tribunal. “Shishimarin, sabiendo que Shelipov es un civil y está desarmado y no representa ninguna amenaza para él, disparó varios tiros a Shelipov con su arma AK”.

“La causa de la muerte de Shelipov fue un disparo en la cabeza que resultó en el aplastamiento del cráneo”, agregó el tribunal. La sentencia puede ser apelada dentro de los 30 días.

El fiscal Andriy Sunyuk planteó la posibilidad de más juicios por crímenes de guerra contra las tropas rusas y dijo que esperaba que la condena de Shishimarin pudiera enviar un mensaje.

“Creo que todas las demás agencias de aplicación de la ley avanzarán por el camino que hemos recorrido”, dijo. “Este será un buen ejemplo para otros ocupantes que quizás aún no estén en nuestro territorio pero planean venir”, agregó Sunyuk. “O para aquellos que están aquí ahora y planean quedarse y luchar. O tal vez piensen que es hora de irse de aquí a su propio territorio”.

El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, dijo que el Kremlin está “preocupado” por Shishimarin y buscará formas de ayudarlo.

“Por supuesto, estamos preocupados por el destino de nuestro ciudadano”, dijo Peskov a los periodistas en una conferencia telefónica regular.

“No tenemos muchas oportunidades para proteger sus intereses sobre el terreno, ya que las instituciones extranjeras en realidad no tienen actividad [en Kiev]. Pero esto no significa que no consideraremos la posibilidad de hacer intentos a través de otros canales”, agregó Peskov, sin aclarar de qué canales hablaba.

Peskov dijo anteriormente que Rusia considera que los cargos son “inaceptables”, “escandalosos” y “escenificados”.

Hablando el viernes, Shishimarin reconoció que él era responsable del asesinato, pero “lo siento y se arrepiente sinceramente”.

“Estaba nervioso en el momento en que sucedió. No quería matar. Pero sucedió y no lo niego”, dijo. El abogado de Shishimarin, Viktor Ovsyannikov, argumentó que si bien su cliente era culpable de matar, no fue un asesinato.

“Shishimarin estaba en un estado de estrés causado por la situación de combate y la presión de su comandante. El análisis de esas circunstancias me permite concluir que Shishimarin no tenía la intención directa del asesinato”, dijo Ovsyannikov.

Ovsyannikov intentó pintar a su cliente y otras tropas rusas como peones involuntarios en el esquema maquiavélico del Kremlin.

Los soldados, dijo Ovsyannikov, no sabían que sus acciones “resultarían en muertes masivas no solo de militares, sino también de civiles”.

Shishimarin, que compareció ante el tribunal detrás de un cristal con un top gris azulado y la cabeza rapada, solo habló en varias ocasiones durante el proceso. Dijo que era “totalmente culpable” cuando se declaró culpable el miércoles y, el jueves, se vio obligado a confrontar a la viuda de su víctima.

Shishimarin le dijo: “Entiendo que no podrás perdonarme, pero lo siento”.

La mujer cuestionó al soldado ruso por qué vino a Ucrania, preguntando retóricamente: “¿Viniste a defendernos? ¿De quién? ¿Me defendiste de mi esposo que mataste?”

“Nos ordenaron que viniéramos con la columna, lo que seguirá no lo sé”, dijo Shishimarin.