‘Son convenencieros’: Loret de Mola cuestiona a Sheinbaum y Morena por ‘respaldar’ a Irán mientras se benefician de la democracia
A los ‘ayatolas del Bienestar’, crítica en su columna, les falta un mínimo de honestidad intelectual y congruencia ideológica
CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola cuestiona a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum por su postura frente a Irán e incluso los acusa de defender a regímenes autoritarios mientras se benefician de las libertades democráticas.
La crítica la hace hoy en su columna “Historias de Reportero”, donde incluso califica a los morenistas como los “ayatolas del Bienestar” y los señala por su deshonestidad e incongruencia porque –dice– exige tolerancia y derechos como oposición, pero dan su respaldo a dictaduras cuando son gobierno.
“Los morenistas que hoy están disfrazados de ayatolas piden tolerancia a la dictadura cuando están en el gobierno y exigen las bondades de la democracia cuando están en la oposición. Irán de día, Europa de noche. Este zigzagueo ideológico los exhibe contradictorios, convenencieros y profundamente autoritarios”, detalla Loret de Mola en su artículo.
Si bien hasta el momento ningún morenista ha expresado su apoyo directo a Irán, como sugiere el editorialista, sí han condenado el ataque hecho por Estados Unidos e Israel. Es el caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien calificó el bombardeo como un acto monstruoso y condenó el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.
O Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien se pronunció por la resolución del conflicto por la vía diplomática.
En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, si bien no defendió a Irán, sí condenó el ataque, pronunciándose contra la intervención y, recientemente, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la escalada del conflicto.
🗣️ Tras su posición de abogar siempre por la paz mundial, Claudia Sheinbaum dijo que "la ONU ha perdido cada vez más fuerza" después del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. "Quien paga siempre es la población civil", agregó la mandataria pic.twitter.com/VFoIVfGj0M— El Universal (@El_Universal_Mx) March 2, 2026
Ante la postura de la mandataria mexicana, Loret de Mola la señala como “un fiel ejemplo de esta deshonestidad intelectual” por rechazar la intervención militar de Estados Unidos contra Irán apelando al principio de “autodeterminación de los pueblos”, mientras guarda silencio frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos del régimen iraní.
En contraste, apunta que en la misma conferencia criticó al presidente argentino, Javier Milei, por una reforma laboral que ella calificó de “regresión tremenda”, pero “ahí no hubo respeto a la autodeterminación de nada”, cuestiona el editorialista.
Para la Loret de Mola no se trata de “extender un cheque en blanco” a Washington ni de justificar acciones militares, “ni de aplaudir la guerra y sus atrocidades”, sino de un mínimo de honestidad intelectual.
“Si va a condenar la intervención militar que abatió al ayatola Jamenei, por lo menos referir qué tipo de atrocidades comete ese régimen y condenar la sistemática masacre de opositores y la persecución contra las mujeres”, expone.
MORENA, ADVIERTE LORET, NO PODRÍA LLEGAR AL PODER EN UN RÉGIMEN COMO LOS QUE RESPALDA
Para el periodista Carlos Loret de Mola, Morena, el movimiento que hoy gobierna México, habría sido eliminado antes de llegar al poder en un régimen como los que justifica.
“En Irán, la oposición no llega al poder. Llega a la cárcel o a la tumba”, escribe en su artículo al mencionar que las recientes protestas en ese país fueron reprimidas con violencia, con miles de muertos y encarcelados.
“No entiendo a los obradoristas que defienden al gobierno de Irán. Un movimiento político como el suyo –que durante años fue oposición recalcitrante, que tomó las calles, que desconoció e insultó presidentes– no existiría en los países a los que les encanta respaldar y justificar: Cuba, Venezuela, Rusia, China, Corea del Norte, ahora Irán”, escribe en su artículo.
Incluso plantea preguntas retóricas para evidenciar la contradicción de los obradorias: “¿Qué hubiera hecho el ayatola Jamenei con un López Obrador que se declarara ‘ayatola legítimo’? ¿Cómo hubiera recibido la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a los obradoristas que pretendieran bloquear mes y medio la avenida más importante de Teherán denunciando un fraude electoral?”.
Por esta razón, el periodista critica que los morenistas “convenencieros” no condenen al gobierno iraní, pues “extraen las ventajas de la democracia sin valorarlas”, mientras adelgazan esos beneficios.
Para Loret de Mola es importante la condena de los régimenes autoritarios y defender el “modelo occidental”, porque éste, a diferencia de los primeros, ofrece “la posibilidad real de disentir y cambiar”.
O, cuestiona, “quizá (en Morena) se les antoja quitarnos ese derecho que con tantas ventajas ejercieron por años”.