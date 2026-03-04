‘Son convenencieros’: Loret de Mola cuestiona a Sheinbaum y Morena por ‘respaldar’ a Irán mientras se benefician de la democracia

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 marzo 2026
    ‘Son convenencieros’: Loret de Mola cuestiona a Sheinbaum y Morena por ‘respaldar’ a Irán mientras se benefician de la democracia
    El autor de la columna “Historias de Reportero” acusa a los morenistas y a Sheinbaum de defender a regímenes autoritarios por no condenarlos; son “Irán de día, Europa de noche”, ironiza. ESPECIAL

A los ‘ayatolas del Bienestar’, crítica en su columna, les falta un mínimo de honestidad intelectual y congruencia ideológica

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola cuestiona a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum por su postura frente a Irán e incluso los acusa de defender a regímenes autoritarios mientras se benefician de las libertades democráticas.

La crítica la hace hoy en su columna “Historias de Reportero”, donde incluso califica a los morenistas como los “ayatolas del Bienestar” y los señala por su deshonestidad e incongruencia porque –dice– exige tolerancia y derechos como oposición, pero dan su respaldo a dictaduras cuando son gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Los ayatolas del Bienestar y la deshonestidad intelectual

“Los morenistas que hoy están disfrazados de ayatolas piden tolerancia a la dictadura cuando están en el gobierno y exigen las bondades de la democracia cuando están en la oposición. Irán de día, Europa de noche. Este zigzagueo ideológico los exhibe contradictorios, convenencieros y profundamente autoritarios”, detalla Loret de Mola en su artículo.

Si bien hasta el momento ningún morenista ha expresado su apoyo directo a Irán, como sugiere el editorialista, sí han condenado el ataque hecho por Estados Unidos e Israel. Es el caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien calificó el bombardeo como un acto monstruoso y condenó el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

O Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien se pronunció por la resolución del conflicto por la vía diplomática.

En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, si bien no defendió a Irán, sí condenó el ataque, pronunciándose contra la intervención y, recientemente, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la escalada del conflicto.

Ante la postura de la mandataria mexicana, Loret de Mola la señala como “un fiel ejemplo de esta deshonestidad intelectual” por rechazar la intervención militar de Estados Unidos contra Irán apelando al principio de “autodeterminación de los pueblos”, mientras guarda silencio frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos del régimen iraní.

En contraste, apunta que en la misma conferencia criticó al presidente argentino, Javier Milei, por una reforma laboral que ella calificó de “regresión tremenda”, pero “ahí no hubo respeto a la autodeterminación de nada”, cuestiona el editorialista.

Para la Loret de Mola no se trata de “extender un cheque en blanco” a Washington ni de justificar acciones militares, “ni de aplaudir la guerra y sus atrocidades”, sino de un mínimo de honestidad intelectual.

“Si va a condenar la intervención militar que abatió al ayatola Jamenei, por lo menos referir qué tipo de atrocidades comete ese régimen y condenar la sistemática masacre de opositores y la persecución contra las mujeres”, expone.

MORENA, ADVIERTE LORET, NO PODRÍA LLEGAR AL PODER EN UN RÉGIMEN COMO LOS QUE RESPALDA

Para el periodista Carlos Loret de Mola, Morena, el movimiento que hoy gobierna México, habría sido eliminado antes de llegar al poder en un régimen como los que justifica.

“En Irán, la oposición no llega al poder. Llega a la cárcel o a la tumba”, escribe en su artículo al mencionar que las recientes protestas en ese país fueron reprimidas con violencia, con miles de muertos y encarcelados.

TE PUEDE INTERESAR: Llama Claudia Sheinbaum a la paz ante tensiones en Medio Oriente

“No entiendo a los obradoristas que defienden al gobierno de Irán. Un movimiento político como el suyo –que durante años fue oposición recalcitrante, que tomó las calles, que desconoció e insultó presidentes– no existiría en los países a los que les encanta respaldar y justificar: Cuba, Venezuela, Rusia, China, Corea del Norte, ahora Irán”, escribe en su artículo.

Incluso plantea preguntas retóricas para evidenciar la contradicción de los obradorias: “¿Qué hubiera hecho el ayatola Jamenei con un López Obrador que se declarara ‘ayatola legítimo’? ¿Cómo hubiera recibido la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a los obradoristas que pretendieran bloquear mes y medio la avenida más importante de Teherán denunciando un fraude electoral?”.

Por esta razón, el periodista critica que los morenistas “convenencieros” no condenen al gobierno iraní, pues “extraen las ventajas de la democracia sin valorarlas”, mientras adelgazan esos beneficios.

Para Loret de Mola es importante la condena de los régimenes autoritarios y defender el “modelo occidental”, porque éste, a diferencia de los primeros, ofrece “la posibilidad real de disentir y cambiar”.

O, cuestiona, “quizá (en Morena) se les antoja quitarnos ese derecho que con tantas ventajas ejercieron por años”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Críticas
A20
Política México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

Selección de los editores
Los energéticos como el gas y el petróleo son dos de los commodities que mayor alza han reportado en los últimos días.

Inversión en gas de Coahuila: un posible ‘salvavidas’ energético ante guerra en Irán
El Ayuntamiento contará con ocho nuevos camiones para recolectar basura en la entidad.

Saltillo: compra Municipio 8 camiones de basura; evitarán alargar turnos de recolectores
Verónica fue señalada por presuntamente estafar a empresarios de la localidad al venderles relojes clonados; se calcula que comerció al menos 18.

Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención
Boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca alcanzan precios superiores al millón de pesos en plataformas de reventa, reflejo de la alta demanda por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos
Marzo llega cargado de estrenos: conciertos, series y acción en streaming

Marzo llega cargado de estrenos: conciertos, series y acción en streaming
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial.

Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria.

PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León