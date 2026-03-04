‘Son convenencieros’: Loret de Mola cuestiona a Sheinbaum y Morena por ‘respaldar’ a Irán mientras se benefician de la democracia

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola cuestiona a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum por su postura frente a Irán e incluso los acusa de defender a regímenes autoritarios mientras se benefician de las libertades democráticas.

La crítica la hace hoy en su columna “Historias de Reportero”, donde incluso califica a los morenistas como los “ayatolas del Bienestar” y los señala por su deshonestidad e incongruencia porque –dice– exige tolerancia y derechos como oposición, pero dan su respaldo a dictaduras cuando son gobierno.

“Los morenistas que hoy están disfrazados de ayatolas piden tolerancia a la dictadura cuando están en el gobierno y exigen las bondades de la democracia cuando están en la oposición. Irán de día, Europa de noche. Este zigzagueo ideológico los exhibe contradictorios, convenencieros y profundamente autoritarios”, detalla Loret de Mola en su artículo.

Si bien hasta el momento ningún morenista ha expresado su apoyo directo a Irán, como sugiere el editorialista, sí han condenado el ataque hecho por Estados Unidos e Israel. Es el caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien calificó el bombardeo como un acto monstruoso y condenó el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

O Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien se pronunció por la resolución del conflicto por la vía diplomática.

En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, si bien no defendió a Irán, sí condenó el ataque, pronunciándose contra la intervención y, recientemente, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la escalada del conflicto.