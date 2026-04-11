Sonora coordina investigación por muertes ligadas a sueros

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/ 11 abril 2026
    Sonora coordina investigación por muertes ligadas a sueros
    La autoridad sanitaria federal indicó que los análisis de laboratorio a las soluciones y sustancias involucradas se encuentran en etapas avanzadas. ESPECIAL
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El reporte más reciente ubica 11 casos sospechosos vinculados a sueros vitaminados; ocho personas fallecieron y el médico señalado, prófugo

HERMOSILLO, SON.- Autoridades sanitarias y de procuración de justicia de Sonora reforzaron la coordinación en la investigación de varias muertes vinculadas a la aplicación de soluciones intravenosas, informaron instancias federales y estatales.

Representantes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) y la Secretaría de Salud Pública del estado sostuvieron un encuentro con el fiscal general Gustavo Rómulo Salas Chávez y su equipo, con el propósito de dar seguimiento a las indagatorias.

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De acuerdo con el último reporte oficial, emitido el 7 de abril, se han identificado 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de sueros vitaminados por parte del médico Jesús Maximiano “N”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Del total de casos reportados, ocho personas han fallecido, una permanece hospitalizada y dos más se han recuperado, situación que derivó en operativos sanitarios y una investigación a nivel estatal.

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Durante el encuentro, las instituciones acordaron fortalecer el intercambio de información técnica y científica para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, bajo criterios de transparencia y rigor, según lo expuesto por las autoridades participantes.

Como parte de las acciones, Cofepris presentó un informe sobre los operativos realizados en coordinación con Coesprisson en Sonora, con verificaciones sanitarias, aseguramiento de productos y supervisión de establecimientos relacionados con la distribución y aplicación de los sueros.

La autoridad sanitaria federal indicó que los análisis de laboratorio a las soluciones y sustancias involucradas se encuentran en etapas avanzadas, con el objetivo de determinar su composición, calidad y posibles riesgos para la salud.

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Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones en coordinación con el sector salud, a fin de deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familias, al tiempo que las autoridades señalaron que mantendrán informada a la ciudadanía conforme avancen las indagatorias, privilegiando la certeza científica y el debido proceso.

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