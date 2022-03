‘Sugieren’ a adultos mayores y maestros “apoyar” a AMLO en consulta de revocación; sino, podrían perder beneficios

Beneficiarios del programa de pensión para adultos mayores han recibido llamadas telefónicas, propaganda y visitas domiciliarias para llamarlos a participar en la votación sobre el proceso de revocación de mandato, el próximo 10 de abril, y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De lo contrario —les han dicho—, se “quitarían” los programas sociales.

Además, maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas recibieron la “invitación” de sus dirigentes para ir a votar, y también les pidieron que “extiendan la invitación” para acudir a las urnas, aunque todo esto se ha hecho mediante llamadas de WhatsApp para no dejar evidencia de la petición.

A inicio de mes, en la colonia Lagunilla de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, la suegra de Rodolfo Loyola, beneficiaria de la pensión para adultos mayores, recibió en su domicilio volantes con diseños muy parecidos a los carteles que están en las calles y que semejan una cartelera de lucha libre.

“La lucha es hoy. En esta esquina (la imagen del presidente López Obrador). Y en esta otra (fotografías de Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Carlos Loret)”, muestran los volantes.

Debajo de esas imágenes hay otra leyenda: “Están en riesgo las becas a jóvenes y niños, las pensiones a adultos mayores, el metro a 5 pesos, las vacunas y los apoyos a mujeres en el campo. Es momento de luchar junto con AMLO para defender al México que estamos transformando. ¿En qué esquina estás?”.

En la parte posterior del volante está esta información: “Participa este 10 de abril en la revocación de mandato y apoya al presidente López Obrador: si no participas, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos y las pensiones que hoy recibimos. Dile sí a AMLO y no a los corruptos de siempre”.

Violeta Toledo, de 75 años, también beneficiaria del programa para adultos mayores, recibió una llamada, pero en cuanto respondió, solo se escuchó una grabación. “La semana pasada, la noche del martes, me marcaron, era una grabación que decía: ‘Para que sigas recibiendo tu tarjeta, ve a votar por la ratificación de AMLO el 10 de abril’. Y me colgaron”, relata.

Violeta, que vive en la alcaldía Cuauhtémoc, se pregunta: “¿Cómo es que saben nuestro nombre, nuestro teléfono y que tenemos esa tarjeta? Nos llaman sin ningún recato, me parece muy mal que usen nuestros datos, están violando nuestra privacidad. Es una coerción, una amenaza, y no nos gusta. ¿Cómo que nos advierten, si está en la Constitución ese derecho (a recibir la pensión)? Ellos se contradicen, no es correcto lo que hacen”.

—¿Y usted qué va a hacer? —se le pregunta.

—No voy a ir a votar, porque es equivocado lo que están haciendo por teléfono y lo que nos están pidiendo. Eso no se hace. Eso lo hacía el PRI.

“Un regalo del presidente”

Gloria Negrete, de 78 años, es otra beneficiaria del programa para adultos mayores en la alcaldía Benito Juárez, también en la Ciudad de México. En marzo, las autoridades les debieron depositar lo correspondiente al periodo marzo-abril, pero esta vez les depositaron también el de mayo-junio, todo junto. Ella cree que es un “estímulo” para que los adultos mayores participen en la consulta de revocación.

Recibió una llamada telefónica para presionarla para participar en la consulta y apoyar a López Obrador. La llamada la hicieron de un call center, una mujer que no se identificó.

“Me llamaron de un número desconocido. Contesté, era una persona, una mujer, que lo primero que me dijo fue: ‘Usted sabe que el beneficio de la pensión de adultos mayores es un regalo de su presidente, ¿verdad?’. Yo inmediatamente me encolericé y le dije: ‘No, no es un regalo del presidente, es cuestión de los impuestos de todos’. Pero no me escuchó, siguió hablando y hablando”, recuerda.

“Lo que me dijo después fue que era ‘necesario’ que fuera a votar a las urnas el 10 de abril, y que optara por la ratificación, me lo repitió dos veces, porque ‘de otra manera podría llegar uno nuevo y nos quitaría todos los beneficios’. Cuando me terminó de decir eso, yo le dije: ‘Yo lo que quiero es que AMLO se vaya, no estoy de acuerdo, y sabemos todo mundo que este beneficio que nos están dando es producto de los impuestos de todos, incluso los míos’. Me colgó y no dijo nada”.

—¿Qué opina de esta llamada, que tienen sus datos como beneficiaria de un programa social y que básicamente la estén presionando para ir a participar?

—Me enoja muchísimo porque en primer lugar están utilizando unas listas que deben de ser de (la Secretaría de) Bienestar, ¿quién se las da, con qué derecho nos llaman y con qué derecho nos amenazan? Que si no votamos por la ratificación, vamos a perder los beneficios.

Otro caso ocurrió en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Elyzabeth, vecina de la zona, ha escuchado cómo en las “Semanas del Bienestar”, en las que Servidores de la Nación ayudan en la asesoría de trámites y en la venta de despensas a bajo costo, hablan de los logros del presidente e invitan a la gente a participar en la revocación de mandato. Mientras tanto, sus vecinos adultos mayores también han recibido la visita en sus casas de los Servidores de la Nación para pedirles que participen en las urnas el próximo 10 de abril.

Instrucción magisterial

En el caso de los maestros, la instrucción comenzó a correr la semana pasada a través de la comunicación por jerarquía en la organización del SNTE. Los delegados sindicales giraron la instrucción a las coordinaciones regionales y estas, a su vez, a las secretarías generales de cada estado, para que transmitan la invitación a participar en la revocación de mandato entre los maestros de base, confirmaron fuentes de Tamaulipas.

Animal Político publicó este 18 de marzo que el Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que el gasto invertido en anuncios en la vía pública en todo el país y en redes sociales para promocionar la consulta de revocación de mandato y la figura de Andrés Manuel López Obrador asciende a, cuando menos, 5.4 millones de pesos.

La Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE detectaron 535 anuncios publicitarios en calles de varios estados del país, de los cuales 278 son espectaculares en vialidades. Con base en información de proveedores, el árbitro electoral estimó que el precio unitario de cada anuncio de ese tipo es de 17 mil 96 pesos, por lo que el gasto total ascendería a 4 millones 754 mil 688 pesos.

Además, el Poder Legislativo recientemente aprobó una propuesta de Morena para que los dichos de los funcionarios públicos no sean considerados propaganda oficial y, con ello, se les abra la puerta a que hablen libremente sobre el ejercicio del 10 de abril.

La iniciativa de Morena fue aprobada el 10 de marzo por la Cámara de Diputados y el 17 de marzo también por el Senado. Ese mismo día fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en edición vespertina.

Sin embargo, un día después, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que ese decreto está vigente pero no es aplicable para el proceso revocatorio, porque los ajustes normativos no pueden realizarse cuando ya hay procesos electivos en marcha.

