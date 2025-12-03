Suman denuncias por desfalco millonario en unión ganadera de Yucatán

    Es la segunda denuncia por presunto desfalco en la Unión Ganadera con recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por 165 millones de pesos. /FOTO: ESPECIAL

La dependencia estatal acudió a la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en recursos públicos entregados entre 2019 y 2024 a una organización ganadera

CDMX..- La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán (Seder) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEC) por el presunto manejo irregular de más de 165 millones de pesos entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY) durante el periodo de 2019 a 2024.

Esta acción se suma a la denuncia interpuesta el 25 de noviembre pasado por el actual presidente de la UGROY, Mario Esteban López Meneses, quien acusó un presunto desfalco de recursos destinados a la asociación durante la gestión encabezada por el exdiputado panista Esteban Abraham Macari.

El director jurídico de la Seder, Erick Noe Zapata Ceballos, informó que la segunda denuncia presentada ante la autoridad ministerial está dirigida contra exservidores públicos de la dependencia estatal y contra quienes fungieron como representantes de la UGROY en el periodo señalado.

“Estos hechos podrían encuadrar en delitos previstos en el Código Penal del Estado de Yucatán, relacionados con posibles actos de corrupción”, señaló el funcionario al confirmar la presentación formal de la querella.

De acuerdo con la Seder, los recursos bajo investigación corresponden a fondos públicos cuya aplicación es objeto de cuestionamiento, ya que entre los ejercicios fiscales de 2019 a 2024 la dependencia transfirió a la UGROY más de 165 millones de pesos mediante distintos programas estatales de apoyo al campo.

La secretaría expuso ante la Fiscalía que en el manejo de esos recursos se detectaron irregularidades, lo que podría configurar —de manera preliminar— delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplados en el capítulo de Delitos por Hechos de Corrupción del Código Penal local.

Las autoridades estatales precisaron que la investigación se encuentra en su fase inicial y que será la Fiscalía Anticorrupción la encargada de integrar los elementos de prueba necesarios para determinar si procede el ejercicio de la acción penal contra quienes resulten responsables.

Hasta el cierre de esta edición, ni los exfuncionarios señalados ni los exrepresentantes de la UGROY involucrados en el periodo investigado habían emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones. Con información de El Universal

