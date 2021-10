Tardaría hasta 5 años investigación del INE contra Pío López Obrador por ‘compleja’

Ciudad de México.- El INE tiene hasta cinco años como plazo máximo para resolver el caso de Pío López Obrador. Pero el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera advirtió que tanto a las autoridades como a los implicados, “les conviene que se resuelva cuanto antes”, para lo que es fundamental que todos colaboren.

En entrevista con Milenio, el consejero encargado de la comisión de Fiscalización consideró que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les permitió continuar con la investigación, “ayuda a quitar los obstáculos” que han enfrentando durante un año de indagatoria, pues explicó que a pesar de que el plazo para resolver es de cinco años e incluso podría ampliarse, lo mejor es resolver cuanto antes.

“Hay un límite máximo de investigación de este tipo de casos de cinco años pero podría ampliarse si hay nuevos hechos, ese plazo máximo no tiene que agotarse, a las autoridades les conviene que cuanto antes se resuelva este caso, y a las propias personas denunciadas puede convenirles aportar toda la información que tengan para que la investigación llegue a una conclusión que puede ser que conduzca a alguna sanción, a la absolución o simplemente a que no hay elementos de prueba y que el caso tuviera que cerrarse, pero eso no se puede adelantar ni en el tiempo ni mucho menos en cuanto a los resultados”.

En los últimos meses, en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, consejeros y consejeras integrantes de la Comisión de Fiscalización han acusado varias resistencias por parte de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General de la República para aportar datos y elementos sobre la investigación en contra de Pío López Obrador, David León y Morena por la entrega de dinero en efectivo, que pudo haber sido utilizado para financiar las campañas electorales.