‘Te dan de baja en diciembre y te recontratan en enero’: IMSS lo califica de ilegal

/ 15 diciembre 2025
    El IMSS reiteró su llamado a los empleadores para cumplir de manera adecuada con sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Llama a las empresas a evitar prácticas que interrumpen la continuidad laboral de las personas trabajadoras, al advertir riesgos legales, fiscales y afectaciones directas

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a los patrones para evitar la práctica de dar de baja a trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero, al advertir que esta conducta afecta de manera directa la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de acceso a vivienda de las personas trabajadoras.

A través de un posicionamiento oficial, el organismo señaló que esta práctica, además de perjudicar a los empleados, conlleva consecuencias legales, administrativas y fiscales para las empresas que incurran en dicha irregularidad.

“El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales, las cuales ponen en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionan que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales”, advirtió el IMSS.

De acuerdo con datos del propio instituto, en enero de este año 142 mil 398 trabajadores fueron recontratados por la misma empresa, luego de haber sido dados de baja en diciembre de 2024, lo que evidencia la persistencia de esta práctica en diversos sectores.

El Seguro Social precisó que 63% de los empleos perdidos entre noviembre y diciembre de 2024 correspondieron a puestos registrados como permanentes, lo que refuerza la irregularidad de estas bajas, ya que no se trató de contratos temporales legítimos.

Si bien el IMSS reconoció que existen esquemas de contratación temporal válidos, subrayó que una parte significativa de las personas dadas de baja en diciembre y recontratadas en enero estaban registradas como trabajadores permanentes, por lo que la interrupción de su afiliación carece de justificación legal.

Esta práctica, explicó el instituto, puede afectar el acceso continuo a servicios médicos, incapacidades, semanas cotizadas, ahorro para el retiro y créditos de vivienda, además de distorsionar las cifras reales del empleo formal en el país.

El IMSS reiteró su llamado a los empleadores para cumplir de manera adecuada con sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, y recordó que cuenta con mecanismos de supervisión para detectar irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

