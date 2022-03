‘Tenemos negocio con los dos países’; Brasil se mantiene neutral ante conlficto bélico

Luego de ser cuestionado por mantener una posición “neutral”, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló que su país será “equilibrado” en cuanto al conflicto Rusia-Ucrania.

“Muchos me cuestionan por no tener una posición más firme. Pero Brasil continúa en posición de equilibrio. Tenemos negocios con los dos países. No tenemos capacidad de resolver este asunto”, refirió en uno de sus programas semanales, a través de redes sociales.

“El equilibrio es la posición más sensata por parte del Gobierno federal, haremos todo por la paz. La guerra no va a producir efectos benéficos para los dos países y mucho menos para el mundo”, insistió.

Asimismo, revivió que su gobierno está disponible para conceder visas humanitarias a los refugiados de Ucrania, “semejante a aquella firmada al final del año pasado con el asunto de los afgános”.

“Tenemos que tener mucha responsabilidad en esos asuntos, pues no podemos buscar la solución para un problema que pasa mucho más allá por los protagonistas que por nosotros y puede traernos un problema mayor a nuestro suelo patrio”, apuntó.

