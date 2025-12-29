TEPJF presume ‘liderazgo’ académico: 37 posgrados y cientos de miles en cursos gratuitos en línea

/ 29 diciembre 2025
    TEPJF presume ‘liderazgo’ académico: 37 posgrados y cientos de miles en cursos gratuitos en línea
    Se busca fortalecer la formación académica de alto nivel en materia electoral y jurisdiccional. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Escuela Judicial Electoral informó que amplió su oferta de formación especializada en materia electoral, dirigidos tanto a personal jurisdiccional como al público

CDMX.- La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que durante 2025 consolidó su oferta académica con 37 posgrados vigentes, entre especialidades, maestrías y doctorados, además de la apertura reciente de un posdoctorado, de acuerdo con un comunicado.

La institución señaló que actualmente 3 mil 661 alumnos se encuentran inscritos en algún programa de posgrado. Precisó que 13 posgrados están dirigidos a personal del TEPJF y 24 al público en general.

En el nivel de maestría, la EJE reportó programas con varias generaciones en operación, entre ellos la Maestría en Derecho Electoral, Derecho Constitucional y Ciencia Política, además de una primera generación en Derechos Humanos.

A estos programas, añadió, se suma el Doctorado en Derecho Electoral, con el cual, indicó, se busca fortalecer la formación académica de alto nivel en materia electoral y jurisdiccional.

En cuanto a especialidades, la institución señaló que mantiene la Especialidad en Derecho Procesal Electoral, así como programas en Derechos Humanos y Derechos Políticos, Democracia Inclusiva y Derecho Probatorio, orientados a la actualización y profesionalización en áreas del ámbito jurídico-electoral.

La EJE agregó que también se imparte el posdoctorado en Constitucionalismo y Democracia, cuyo objetivo es fomentar investigación de alto nivel con proyectos novedosos, y reportó la participación de personas de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

Además, informó que cuenta con un catálogo de 28 diplomados enfocados en el fortalecimiento de la democracia sustantiva y los derechos político-electorales; entre los más recientes mencionó los de Elecciones Judiciales y Libertad de Expresión, al señalar que, desde 2018, estos programas han beneficiado a 23 mil personas.

En materia de formación en línea, la institución indicó que dispone de 25 cursos, en los que han participado más de 487 mil personas, entre militantes de partidos políticos, estudiantes, académicos, litigantes, integrantes de organizaciones civiles y personas interesadas en temas de democracia y elecciones.

La EJE afirmó que los materiales están diseñados para audiencias plurales e incorporan un enfoque transversal de derechos humanos, género y democracia, y sostuvo que su oferta contribuye a la difusión del conocimiento especializado en justicia electoral. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

