Toma de rehenes en Chiapas es un desafío del crimen a las autoridades: Riva Palacio

CDMX.- La violencia en Chiapas no sólo ha registrado una escalada, también una evolución del crimen en sus tácticas con las que retan a las autoridades, advierte en su análisis sobre la crisis de seguridad en esa entidad, el periodista Raymundo Riva Palacio.

Hasta la mañana de hoy, continuaban sin ser localizados los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) secuestrados por un grupo armando, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La evolución del crimen organizado es significativa: ya no dejan mantas, toman rehenes. Ya no escriben amenazas, pero amagan con matar a sus rehenes si no acatan sus instrucciones”, asevera en su columna publicada en VANGUARDIA.

Riva Palacio señala como responsables de esta crisis de seguridad a Rutilio Escandón y Adán Augusto, gobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación, respectivamente, por haber escondido lo que ocurría en la entidad y “tomar partido, incluso inopinadamente, por una organización criminal”.

El periodista advierte que tampoco se puede eximir de responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apenas la semana pasada afirmó que Chiapas gozaba de paz y tranquilidad.

“Hace dos años, precisamente, la gobernabilidad se terminó de romper con la irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación y la inclinación de las autoridades estatales y federales, por omisión o comisión, de proteger al Cártel de Sinaloa”, añade en su artículo el analista político.