Trailero residente de Saltillo, Coahuila, arrolla y mata a limpiabrisas, en Nuevo León

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/ 16 abril 2026
    Trailero residente de Saltillo, Coahuila, arrolla y mata a limpiabrisas, en Nuevo León
    Los hechos se registraron cuando el trailero se agachó para recoger un billete de 20 pesos y fue arrollado por la pesada unidad Foto: cortesía

Los hechos se registraron en el municipio de Apodaca, Nuevo León, la tarde del miércoles

Monterrey, Nuevo León.- Un trailero, que habita en el ejido El Jaguey de Saltillo, Coahuila, arrolló y dio muerte a un hombre que se desempeñaba como limpiabrisas, en Nuevo León.

Los hechos se registraron sobre la avenida Miguel Alemán y Concordia, en el Parque Industrial Kalos, la tarde del miércoles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hombre-hiere-a-policia-y-resulta-abatido-en-guadalupe-nuevo-leon-CB20037360

Elementos de Tránsito se trasladaron al lugar ante el reporte de un accidente y visualizaron un vehículo tipo tráiler en color rojo con caja blanca, el cual estaba detenido.

La unidad con placas 955FD4 era conducida por José Julián “N”, de 36 años, con domicilio en el referido ejido, pero originario de Villahermosa, Tabasco.

HOMBRE QUE LABORABA COMO LIMPIAPARABRISAS FUE IMPACTADO POR UN TRÁILER CUANDO RECOGÍA UN BILLETE

A un costado, sobre la carpeta asfáltica, se encontraba un hombre tirado, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

El lesionado se identificó como Gerardo, de 53 años, con domicilio en la colonia Díaz Ordaz, en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.

La víctima de atropello dijo laborar como limpiabrisas y que al estar trabajando se le cayó un billete de 20 pesos por lo que agachó para recogerlo cuando fue arrollado.

Tras proporcionar esa información, perdió el conocimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-tres-hombres-por-robos-en-carreteras-de-nuevo-leon-MB20036794

SERVICIO MÉDICO CONFIRMA QUE LIMPIAPARABRISAS PERDIÓ LA VIDA

A Gerardo se le observaban hematomas visibles en el costado izquierdo del pecho y, al arribar Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El chofer del tractocamión quedó detenido y trasladado para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

El trailero está acusado del delito de homicidio culposo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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