Trailero residente de Saltillo, Coahuila, arrolla y mata a limpiabrisas, en Nuevo León

Los hechos se registraron sobre la avenida Miguel Alemán y Concordia, en el Parque Industrial Kalos , la tarde del miércoles.

Monterrey, Nuevo León.- Un trailero, que habita en el ejido El Jaguey de Saltillo, Coahuila, arrolló y dio muerte a un hombre que se desempeñaba como limpiabrisas, en Nuevo León.

Elementos de Tránsito se trasladaron al lugar ante el reporte de un accidente y visualizaron un vehículo tipo tráiler en color rojo con caja blanca, el cual estaba detenido.

La unidad con placas 955FD4 era conducida por José Julián “N”, de 36 años, con domicilio en el referido ejido, pero originario de Villahermosa, Tabasco.

HOMBRE QUE LABORABA COMO LIMPIAPARABRISAS FUE IMPACTADO POR UN TRÁILER CUANDO RECOGÍA UN BILLETE

A un costado, sobre la carpeta asfáltica, se encontraba un hombre tirado, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

El lesionado se identificó como Gerardo, de 53 años, con domicilio en la colonia Díaz Ordaz, en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.

La víctima de atropello dijo laborar como limpiabrisas y que al estar trabajando se le cayó un billete de 20 pesos por lo que agachó para recogerlo cuando fue arrollado.

Tras proporcionar esa información, perdió el conocimiento.