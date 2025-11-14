Tras caso Duarte, Sheinbaum admite que el Sistema Anticorrupción ‘no funciona a plenitud’

/ 14 noviembre 2025
    Tras caso Duarte, Sheinbaum admite que el Sistema Anticorrupción ‘no funciona a plenitud’
    La Presidenta recordó que el SNA fue diseñado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con participación de diversas organizaciones de la sociedad civil. /FIRMA: ESPECIAL

La Presidenta señaló que el entramado institucional encargado de sancionar actos de corrupción es demasiado complejo y no garantiza resultados, por lo que consideró necesario replantearlo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no está operando a su máxima capacidad y que requiere una revisión profunda para garantizar que no exista impunidad. La mandataria abordó el tema tras ser cuestionada sobre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido en 2017 por corrupción y desvío de recursos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que las sanciones administrativas y de responsabilidad han sido trasladadas al Tribunal de Justicia Administrativa, en sus versiones estatal o federal. Sin embargo, advirtió que ello no ha sido suficiente para asegurar procesos eficaces. “Me parece que sí es importante que se revise, porque finalmente lo que queremos es cero impunidad, todos los mexicanos y mexicanas”, afirmó.

La presidenta recordó que el SNA fue diseñado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con participación de diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, dijo que el modelo resultó ser un entramado institucional “bastante complejo” que no ha logrado las metas de control y sanción que se prometieron en su creación.

“Sí es algo que se tiene que revisar, y de hecho no está funcionando a plenitud”, subrayó. Añadió que la multiplicidad de instancias involucradas y los procedimientos burocráticos podrían estar frenando la efectividad del sistema frente a casos de corrupción de alto impacto.

Sheinbaum insistió en que la prioridad de su administración es mantener una política de cero tolerancia a la corrupción. En ese sentido, consideró que “es un buen momento” para evaluar a fondo el funcionamiento del SNA y replantear los mecanismos que permitan sanciones claras, oportunas y verificables.

La mandataria reiteró que el combate a la corrupción debe ser un esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanía, pero subrayó que las instituciones encargadas de ello deben garantizar resultados concretos. Con la revisión anunciada, el Ejecutivo federal busca fortalecer el esquema actual y evitar que casos como el de Duarte queden sin consecuencias proporcionales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

