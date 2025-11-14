Refuerzan cerco de seguridad en el Zócalo ante marcha convocada por jóvenes

Noticias
/ 14 noviembre 2025
    Refuerzan cerco de seguridad en el Zócalo ante marcha convocada por jóvenes
    El aumento de seguridad ocurre un día después de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. /FOTO: ESPECIAL

Las autoridades capitalinas incrementaron las medidas de resguardo en torno al primer cuadro de la ciudad, con nuevos bloqueos, soldaduras y un despliegue policial ampliado

CDMX.- A un día de la marcha convocada por la denominada Generación Z, el primer cuadro de la Ciudad de México amaneció nuevamente con un cerco de seguridad reforzado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) elevó las medidas de control en la zona, instalando nuevas barreras y ampliando el despliegue policial.

Desde temprano, elementos de la SSC colocaron bloques de concreto en los accesos principales al Zócalo capitalino. Las estructuras, de gran peso y tamaño, fueron acomodadas para cerrar el paso vehicular y limitar el tránsito peatonal hacia la plancha.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran casi 20 mil litros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá; localizan campamento en Concordia

En vialidades como 16 de Septiembre, las barricadas de concreto se instalaron de extremo a extremo, sumándose a las vallas metálicas que desde días anteriores ya resguardaban la zona. Estas medidas, indicaron funcionarios, buscan fortalecer el perímetro ante posibles intentos de ingreso por la fuerza.

El área también registró un incremento notable en la presencia policial. Entre los grupos desplegados se observó a la unidad “Zorros”, un cuerpo táctico especializado en control de disturbios y respuesta en situaciones de alto riesgo. Su incorporación forma parte del reforzamiento del dispositivo preventivo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum pide investigar a fondo el sexenio de Felipe Calderón

Paralelamente, el muro metálico colocado frente a Palacio Nacional sigue siendo objeto de ajustes. Trabajadores realizaron soldaduras en diversas secciones, además de reforzar cadenas y candados para impedir que las vallas sean derribadas durante eventuales intentos de irrupción.

El aumento de seguridad ocurre un día después de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaran una protesta en Correo Mayor, en la esquina con Moneda. Durante la manifestación, algunos participantes intentaron derribar el cerco metálico para ingresar a Palacio Nacional.

La intervención del personal de seguridad evitó que las vallas fueran vulneradas, aunque el incidente motivó a las autoridades a endurecer el operativo previo a la movilización anunciada para este sábado. Con las nuevas barreras y el despliegue ampliado, el gobierno capitalino busca mantener el control del Zócalo ante un fin de semana de alta actividad social y política. Con información de El Universal

Temas


protestas
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SSC

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra