Refuerzan cerco de seguridad en el Zócalo ante marcha convocada por jóvenes

CDMX.- A un día de la marcha convocada por la denominada Generación Z, el primer cuadro de la Ciudad de México amaneció nuevamente con un cerco de seguridad reforzado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) elevó las medidas de control en la zona, instalando nuevas barreras y ampliando el despliegue policial.

Desde temprano, elementos de la SSC colocaron bloques de concreto en los accesos principales al Zócalo capitalino. Las estructuras, de gran peso y tamaño, fueron acomodadas para cerrar el paso vehicular y limitar el tránsito peatonal hacia la plancha.

En vialidades como 16 de Septiembre, las barricadas de concreto se instalaron de extremo a extremo, sumándose a las vallas metálicas que desde días anteriores ya resguardaban la zona. Estas medidas, indicaron funcionarios, buscan fortalecer el perímetro ante posibles intentos de ingreso por la fuerza.

El área también registró un incremento notable en la presencia policial. Entre los grupos desplegados se observó a la unidad “Zorros”, un cuerpo táctico especializado en control de disturbios y respuesta en situaciones de alto riesgo. Su incorporación forma parte del reforzamiento del dispositivo preventivo.

Paralelamente, el muro metálico colocado frente a Palacio Nacional sigue siendo objeto de ajustes. Trabajadores realizaron soldaduras en diversas secciones, además de reforzar cadenas y candados para impedir que las vallas sean derribadas durante eventuales intentos de irrupción.

El aumento de seguridad ocurre un día después de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaran una protesta en Correo Mayor, en la esquina con Moneda. Durante la manifestación, algunos participantes intentaron derribar el cerco metálico para ingresar a Palacio Nacional.

La intervención del personal de seguridad evitó que las vallas fueran vulneradas, aunque el incidente motivó a las autoridades a endurecer el operativo previo a la movilización anunciada para este sábado. Con las nuevas barreras y el despliegue ampliado, el gobierno capitalino busca mantener el control del Zócalo ante un fin de semana de alta actividad social y política. Con información de El Universal