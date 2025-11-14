AICM acelera remodelaciones rumbo a la Copa del Mundo 2026

Noticias
/ 14 noviembre 2025
    AICM acelera remodelaciones rumbo a la Copa del Mundo 2026
    Las labores están enfocadas en reforzar la capacidad de atención y agilizar los procesos de ingreso y salida del país. /FOTO: ESPECIAL

TEMAS


Migración

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


AICM

Autoridades federales y aeroportuarias supervisan los trabajos en las áreas de migración y operación, mientras se confirma una inversión millonaria destinada a mejorar la experiencia de viaje

CDMX.- A poco más de seis meses de que inicie la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, continúan los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las autoridades aeroportuarias anticipan que las adecuaciones permitirán ofrecer una experiencia más cómoda y moderna a los viajeros que transiten por la capital del país durante el evento.

El AICM expresó su agradecimiento a las personas usuarias por la paciencia mostrada durante las obras, que se realizan en diversas áreas operativas. El objetivo, señalaron, es elevar la eficiencia en los flujos de pasajeros, especialmente ante el incremento previsto durante la justa deportiva.

Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), llevó a cabo una supervisión de los avances en las zonas migratorias del aeropuerto. Según explicó, las labores están enfocadas en reforzar la capacidad de atención y agilizar los procesos de ingreso y salida del País.

“Nuestro objetivo es claro: garantizar un servicio eficiente, ordenado y de calidad para quienes transitan por nuestro País”, afirmó el funcionario tras su recorrido, en el que reiteró la necesidad de mantener estándares adecuados ante la llegada de miles de visitantes.

Céspedes añadió que, de cara al Mundial, las acciones coordinadas entre dependencias buscan asegurar una atención digna y humana. Subrayó que las mejoras deben estar a la altura de la imagen internacional que México pretende proyectar durante el torneo.

El lunes pasado, durante la presentación oficial de las actividades de la Copa del Mundo en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Aeropuerto Benito Juárez recibirá una inversión de 9 mil millones de pesos. Los recursos se destinarán a ampliar, renovar y actualizar sus instalaciones antes del arranque del evento deportivo.

De acuerdo con la mandataria, estas acciones forman parte de un plan integral para garantizar que los aeropuertos del país cumplan con las demandas que implicará el tránsito de visitantes durante la competencia. La remodelación del AICM será clave en la movilidad de turistas y equipos participantes.

Aunque los trabajos continúan en curso, las autoridades prevén que las principales adecuaciones estén concluidas para el inicio de la Copa FIFA 2026. Se espera que las obras permitan mejorar los tiempos de atención, reforzar la seguridad en los accesos y optimizar la operación en uno de los aeropuertos más transitados de América Latina. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

