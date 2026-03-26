Tras crimen de maestras, Fiscalía judicializa a menores por delitos graves; van 13 casos en Michoacán

MORELIA, MICH.- En el último año se han judicializado 13 carpetas de investigación contra menores de edad vinculados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio, informó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña. La Fiscalía indicó que la medida empezó a aplicarse a partir de agosto de 2025 como parte de una estrategia para atender este tipo de casos, con énfasis en conductas consideradas graves.

Torres Piña señaló que la determinación fue judicializar las carpetas de menores involucrados en homicidios, portación de armas de fuego y otros delitos de alto impacto. “Hasta ahorita tenemos 13 carpetas judicializadas y es importante porque no podemos permitir también que por el solo hecho de que sean jóvenes no pasa nada. Tiene que haber alguna sanción”, declaró. El fiscal explicó que el marco legal establece límites a las sanciones aplicables a adolescentes: quienes tienen entre 14 y 16 años no pueden recibir penas mayores de tres años, y quienes tienen entre 16 y 18 años no pueden alcanzar penas mayores de cinco años.

En sus declaraciones, sostuvo que, aun con esas restricciones, se busca que existan consecuencias legales cuando se trate de conductas delictivas graves. Torres Piña se refirió al homicidio reciente, cometido por un adolescente de 15 años, de dos maestras de la preparatoria Anton Makarenko, en Ciudad Lázaro Cárdenas. La Fiscalía enmarcó estas acciones en hechos recientes de violencia en la entidad, al señalar la necesidad de llevar los expedientes ante instancias judiciales cuando existan elementos de investigación por delitos de alto impacto. Con información de La Jornada

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