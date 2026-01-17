Tras el 19S, inauguran en Iztapalapa el ‘nuevo’ Hospital 25: más camas y obra millonaria
La reapertura de una de las unidades médicas clave en el oriente capitalino marcó el cierre de un proceso de demolición y reconstrucción que se extendió por varios años
CDMX.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la inauguración del Hospital Regional 25 en Iztapalapa, reconstruido por el gobierno federal tras los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Este sábado, la mandataria capitalina acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la apertura del nuevo nosocomio, que calificó como un símbolo para la zona oriente de la Ciudad de México y del Valle de México.
Durante el acto, Brugada afirmó: “Esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho, como un derecho y no como un negocio de unos cuantos. Y me siento muy orgullosa de ser parte de un gran movimiento que en su momento, con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum lograron detener la agenda privatizadora de la salud”.
La jefa de Gobierno recordó que el hospital resultó afectado en 2017 y que el proceso requirió una demolición previa. “Esta gran construcción, recordemos que fue afectada con el sismo y que había que primero hacer la demolición, que no era tan fácil. En ese momento me tocó ser alcaldesa de Iztapalapa y realmente fue muy difícil. Yo les agradezco a la Defensa Nacional toda esta obra maravillosa que hicieron para demoler y luego construir”, señaló.
También dijo que, de acuerdo con cifras del INEGI, de 2019 a 2023 aumentó 20% la población que se siente satisfecha con el Seguro Social, y sostuvo que el proyecto federal en la materia representa un cambio en la organización de los servicios públicos.
“Este proyecto de salud que promueve la Presidenta es un auténtico parteaguas, es un avance de época caminar a la unificación nacional de los sistemas públicos de salud”, añadió Brugada.
En el recuento de obras, se informó que la demolición inició el 5 de marzo de 2020 y concluyó el 7 de octubre del mismo año, con trabajos a cargo de ingenieros del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que la reconstrucción incorporó un sistema de cimentación profunda.
La obra comenzó el 14 de diciembre de 2022 y concluyó el 15 de octubre de 2025, con una inversión total de más de mil 925 millones de pesos. El nuevo hospital cuenta con más de 190 camas. Con información de El Universal