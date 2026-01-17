Tras el 19S, inauguran en Iztapalapa el ‘nuevo’ Hospital 25: más camas y obra millonaria

CDMX.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la inauguración del Hospital Regional 25 en Iztapalapa, reconstruido por el gobierno federal tras los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Este sábado, la mandataria capitalina acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la apertura del nuevo nosocomio, que calificó como un símbolo para la zona oriente de la Ciudad de México y del Valle de México.

Durante el acto, Brugada afirmó: “Esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho, como un derecho y no como un negocio de unos cuantos. Y me siento muy orgullosa de ser parte de un gran movimiento que en su momento, con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum lograron detener la agenda privatizadora de la salud”.