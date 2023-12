Tras enfrentamientos en Texcaltitlán, al menos 10 personas son reportadas como ‘no localizadas’

La Secretaría de Seguridad tiene en calidad de no localizadas a 10 personas, habitantes de Texcaltitlán, confirmó el secretario de seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez; sin embargo, ninguno de ellos es integrante de la familia de la que se ha hablado en redes sociales.

Cuestionado sobre las desapariciones y los posibles rehenes de La Familia Michoacana, el secretario pidió a la población y a la comunidad que no replique temas que no están corroborados, que no está verificada, pues genera psicosis y pánico en la gente, ya que se replica en las redes sociales, entre los pobladores, y aunque no sea cierto genera pánico entre los pobladores.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO y Delfina han callado existencia de rehenes en Texcaltitlán, revela Loret de Mola denuncias

Aseguró que atienden cada una de las alertas, cada uno de los datos que se les proporciona y los apoya la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional Antisecuestros y la secretaría de seguridad ciudadana y hasta ahorita casi todo ha sido descartado y lo que no es motivo de una carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son los muertos de Texcaltitlán, miembros de la Familia Michoacana? La FGJEM identificó a 8 de ellos

Explicó que hay un evento que ha sucedido después del enfrentamiento del 8 de diciembre en el campo de fútbol en donde fallecieron 14 personas, 10 de ellas integrantes de la familia michoacana, pues ello derivó en que muchos de los habitantes abandonaron la comunidad, y en algunos casos no hayan vuelto, mientras que otros buscaron un paradero seguro donde permanecer.

Sin embargo, precisó que es muy importante no revelar la identidad de aquellas personas que buscaron refugio en otras ciudades, y pidió a los medios de comunicación, no filtrar la lista de personas que sean mencionado en las redes sociales, por considerarla información delicada, ya que revelar la identidad de los pobladores, tomar fotografías o video los pone en riesgo.

(Con información de El Universal)