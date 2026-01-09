Tras licitaciones desiertas, CRT promete rebajas y exenciones en espectro

Noticias
/ 9 enero 2026
    Tras licitaciones desiertas, CRT promete rebajas y exenciones en espectro
    Los pequeños operadores que busquen espectro en localidades sin conectividad podrán acceder a exenciones totales, señalan. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Telecomunicaciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB

Luego de procesos fallidos por altos costos, la autoridad reguladora busca rediseñar las licitaciones de espectro para atraer inversión y ampliar la cobertura

CDMX.- Tras las licitaciones desiertas del espectro radioeléctrico provocadas por los altos precios de los derechos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició mesas de diálogo con expertos y participantes del sector, con el objetivo de ajustar las bases de los próximos procesos y ofrecer descuentos “importantes”, e incluso exenciones de pago en zonas donde no existe conectividad.

La autoridad informó que, a partir de hoy y hasta el 10 de marzo, se desarrollará este diálogo técnico que servirá como base para diseñar nuevas bases de licitación que atiendan las necesidades de espectro radioeléctrico y permitan identificar barreras a la participación en los concursos públicos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Va bien la investigación’: SSPC confirma más detenciones por caso Bermúdez Requena

Durante la Presentación del Plan de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico, la directora general de Licitaciones de Espectro de la CRT, Marisol Nava León, señaló que el monto de los derechos aún no se ha actualizado, pero pidió no centrar la atención únicamente en ese rubro, ya que los descuentos proyectados “sí van a impactar mucho”.

Al ser cuestionada sobre una eventual actualización en el pago de derechos, explicó que los pequeños operadores que busquen espectro en localidades sin conectividad podrán acceder a exenciones totales, mientras que en las zonas donde sí existe servicio se contemplan descuentos significativos, incluso superiores a 50 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención

“Queremos más competencia y que esa competencia genere una dinámica de mercado que permita mejores condiciones para los usuarios: mejores tarifas, mayor calidad y más cobertura”, afirmó Nava León, quien adelantó que en las próximas semanas se abrirán mesas técnicas y una consulta pública para definir porcentajes y criterios de aplicación.

En la primera mesa realizada en la Ciudad de México, la funcionaria expuso que existen casi 127 mil localidades sin cobertura, donde viven 8.3 millones de personas, equivalentes al 6.6 por ciento de la población; de ese total, 31 por ciento se concentra en Chiapas, Veracruz y Chihuahua.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a las emergencias oficiales: Sheinbaum cambia la ruta tras el sismo en Guerrero

Indicó que, mediante el intercambio de diagnósticos y necesidades con los interesados, se diseñará un plan de licitaciones con el que se busca atraer inversiones y conectar a 1.9 millones de personas que actualmente no cuentan con acceso a la red.

La CRT prevé realizar tres licitaciones, entre ellas para redes industriales y servicios fijos por microondas, cuyas bases se someterán a consulta pública en el segundo trimestre de 2026, con procesos licitatorios escalonados entre el segundo, tercer y cuarto trimestre del año. Con información de El Universal

Temas


Telecomunicaciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León