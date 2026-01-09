Tras licitaciones desiertas, CRT promete rebajas y exenciones en espectro

CDMX.- Tras las licitaciones desiertas del espectro radioeléctrico provocadas por los altos precios de los derechos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició mesas de diálogo con expertos y participantes del sector, con el objetivo de ajustar las bases de los próximos procesos y ofrecer descuentos “importantes”, e incluso exenciones de pago en zonas donde no existe conectividad.

La autoridad informó que, a partir de hoy y hasta el 10 de marzo, se desarrollará este diálogo técnico que servirá como base para diseñar nuevas bases de licitación que atiendan las necesidades de espectro radioeléctrico y permitan identificar barreras a la participación en los concursos públicos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Va bien la investigación’: SSPC confirma más detenciones por caso Bermúdez Requena

Durante la Presentación del Plan de Licitaciones del Espectro Radioeléctrico, la directora general de Licitaciones de Espectro de la CRT, Marisol Nava León, señaló que el monto de los derechos aún no se ha actualizado, pero pidió no centrar la atención únicamente en ese rubro, ya que los descuentos proyectados “sí van a impactar mucho”.

Al ser cuestionada sobre una eventual actualización en el pago de derechos, explicó que los pequeños operadores que busquen espectro en localidades sin conectividad podrán acceder a exenciones totales, mientras que en las zonas donde sí existe servicio se contemplan descuentos significativos, incluso superiores a 50 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención

“Queremos más competencia y que esa competencia genere una dinámica de mercado que permita mejores condiciones para los usuarios: mejores tarifas, mayor calidad y más cobertura”, afirmó Nava León, quien adelantó que en las próximas semanas se abrirán mesas técnicas y una consulta pública para definir porcentajes y criterios de aplicación.

En la primera mesa realizada en la Ciudad de México, la funcionaria expuso que existen casi 127 mil localidades sin cobertura, donde viven 8.3 millones de personas, equivalentes al 6.6 por ciento de la población; de ese total, 31 por ciento se concentra en Chiapas, Veracruz y Chihuahua.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a las emergencias oficiales: Sheinbaum cambia la ruta tras el sismo en Guerrero

Indicó que, mediante el intercambio de diagnósticos y necesidades con los interesados, se diseñará un plan de licitaciones con el que se busca atraer inversiones y conectar a 1.9 millones de personas que actualmente no cuentan con acceso a la red.

La CRT prevé realizar tres licitaciones, entre ellas para redes industriales y servicios fijos por microondas, cuyas bases se someterán a consulta pública en el segundo trimestre de 2026, con procesos licitatorios escalonados entre el segundo, tercer y cuarto trimestre del año. Con información de El Universal