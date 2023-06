Tres cárteles han aceptado tregua de madres buscadoras, asegura Ceci Flores

La fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, afirmó que tres cárteles han aceptado la propuesta que lanzaron para lograr una tregua nacional que les permita buscar a sus seres queridos sin amenazas contra su integridad.

Fue el pasado 30 de mayo cuando Flores hizo este llamado de paz a las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano, “para que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos, para que no nos amenacen, para que no nos desaparezcan, y para que no maten a las madres buscadoras”.

En un video difundido este lunes en redes sociales, la madre buscadora celebró que “en este México que nos tocó vivir en este momento de la historia, pedir algo así tenga eco”, y pidió al resto de los cárteles a que se sumen a esta tregua.

“Todos somos padres, madres, hermanos, amigos, y ya se derramó mucha sangre en nuestro México. Las tierras que sean para sembrar y no para dejar historias enterradas”.

“Este es un llamado respetuoso para que se sumen a este gran llamado de paz. Estamos a tiempo de calmar la cólera en este nuestro amado país. Invitamos a las personas que nos causan tanto dolor a que se sensibilicen, que ya no nos desaparezcan”, declaró Ceci Flores.

En su video, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora también pidió a los criminales que han desaparecido a personas que revelen la ubicación de sus restos, al considerar que las víctimas “con la muerte han pagado su deuda”.

“Entréguenos a nuestros desaparecidos, no esperen a que su mamá se encuentre en un lugar como el de nosotros para sensibilizarse con este pacto de paz”, insistió la madre convertida en activista social.