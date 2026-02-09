Trevilla pide unidad ‘clara y decidida’ ante riesgos a la seguridad en Marcha de la Lealtad

CDMX.- En el marco del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, llamó a la unidad de “todas y todos los mexicanos” para enfrentar de manera conjunta adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias y la seguridad del país.

Desde la Plaza de la Constitución, durante la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Sedena sostuvo que la lealtad es un valor esencial no sólo de las Fuerzas Armadas, sino de la nación, al afirmar que la “permanencia y viabilidad del Estado mexicano” dependen de ese principio.

“Hoy que se celebra el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, me honro en resaltar que las mexicanas y los mexicanos somos privilegiados de haber nacido en una tierra vasta y generosa, forjados por valores como el patriotismo que nos une, la solidaridad que nos sostiene y la valentía para enfrentar cualquier amenaza a nuestro porvenir”, expresó.

El general recordó que la Marcha de la Lealtad, ocurrida el 9 de febrero de 1913, quedó en la memoria colectiva cuando los cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, en defensa del orden constitucional frente a la sublevación antimaderista.

Al citar al historiador José Cayetano Baladés, el secretario destacó que aquellos cadetes “defendían en efecto, no solo el honor del soldado y la Constitución. Defendían también el decoro y el nombre de México, la vida y la jerarquía del presidente constitucional”, y mencionó el fallecimiento del teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, durante esos acontecimientos.

En su mensaje, Trevilla Trejo hizo un repaso por episodios históricos como la Independencia, la intervención estadounidense de 1846, la gesta de los Niños Héroes, la Batalla del 5 de Mayo, la Revolución Mexicana y la defensa del puerto de Veracruz en 1914, para subrayar que, en cada adversidad, “la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria”.

“Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos para que juntos, sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México”, dijo.

En presencia de la presidenta, el general secretario refrendó el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas al poder civil y a las instituciones de la República, al señalar: “Las Fuerzas Armadas ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que, con valentía y lealtad, seguiremos caminando junto con nuestra comandanta suprema, respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México”.

Antes de la ceremonia, los tres Poderes de la Unión realizaron un recorrido encabezado por Sheinbaum y Trevilla Trejo desde el Palacio de Bellas Artes hasta Palacio Nacional, en alusión al trayecto realizado por Francisco I. Madero hace 113 años.