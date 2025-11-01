Triple ejecución en ‘La Y’ de Culiacán: víctimas con tiro de gracia y signos de tortura

CULIACÁN, SIN.- La violencia volvió a golpear la capital sinaloense. Los cuerpos de tres hombres con evidentes signos de tortura y disparos en la cabeza fueron encontrados la mañana de este viernes en la zona conocida como “La Y”, al norte de Culiacán, muy cerca de la colonia Lomas de Rodrigara.

De acuerdo con los primeros reportes, los cadáveres fueron hallados atados de las manos y con el tiro de gracia, tendidos sobre un camino de terracería entre maleza y basura. Habitantes del área alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones durante la madrugada.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio, donde confirmaron el hallazgo de tres cuerpos del sexo masculino. Uno de ellos fue identificado preliminarmente como Julio Noel “N”, de 29 años, vecino de la sindicatura de Tepuche, tras ser reconocido por sus familiares debido a la ropa que vestía.

Los otros dos hombres, de mayor edad y aún sin identificar, portaban pantalones de mezclilla y playeras de colores oscuros. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia correspondiente y obtener más datos sobre la hora y causa exacta de muerte.

Vecinos relataron que el sitio donde se encontraron los cuerpos ha sido escenario de otros hallazgos recientes vinculados a enfrentamientos entre grupos criminales rivales que operan en la zona norte de Culiacán.

Una llamada anónima al número de emergencias 911 fue la que alertó a las autoridades sobre “personas tiradas en el monte”, según el informe policial. Al arribar, los agentes confirmaron la escena y acordonaron el perímetro para permitir los trabajos de peritaje.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para determinar si las víctimas fueron asesinadas en el lugar o trasladadas posteriormente. Hasta ahora, ninguna organización criminal se ha adjudicado el hecho ni se ha confirmado un móvil específico.

Fuentes cercanas a la investigación detallaron que los cuerpos presentan lesiones compatibles con tortura previa a la ejecución, una práctica frecuente en homicidios atribuidos al crimen organizado en la región. Con información de El Universal