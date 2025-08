Trump firma decreto para subir aranceles a más de 60 países; eleva del 25 al 35% a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves en una orden ejecutiva que los nuevos aranceles globales, que estaba previsto que entrasen en vigor mañana, viernes, comenzarán a aplicarse a partir del 7 de agosto.

El nuevo plan arancelario fue publicado en la página web de la Casa Blanca horas antes de que expirara el plazo concedido a sus socios para llegar a un acuerdo sobre nuevos gravámenes.

En el mismo se precisó que las modificaciones al arancel “armonizado” entrarán en vigor a partir de las 12:01 AM, hora del este estadounidense, siete días después de la fecha del decreto ratificado.

Recordó que “declaré una emergencia nacional con respecto a dicha amenaza y, para hacerle frente, impuse aranceles ad valorem adicionales que consideré necesarios y apropiados”.

Recordó que “algunos socios comerciales han acordado, o están a punto de acordar, compromisos comerciales y de seguridad significativos con Estados Unidos, lo que demuestra su sincera intención de remediar permanentemente las barreras comerciales que han contribuido a la emergencia nacional”.

El mandatario detalló que “otros socios comerciales, a pesar de haber negociado, han ofrecido condiciones que, en mi opinión, no abordan suficientemente los desequilibrios en nuestra relación comercial o no se han alineado lo suficiente con Estados Unidos en materia económica y de seguridad nacional. También hay algunos socios comerciales que no han negociado con Estados Unidos ni han tomado las medidas necesarias para alinearse lo suficiente con este país en materia económica y de seguridad nacional”.

Añadió que “he determinado que es necesario y apropiado abordar la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14257 imponiendo aranceles ad valorem adicionales sobre los bienes de ciertos socios comerciales”.

En una lista de más de 60 países, el mandatario fija los aranceles para naciones del mundo, por ejemplo, a Taiwán le impondrá 20%, a Bolivia 15%, a Afganistán 15%, a Colombia 20%, a Ecuador, Costa Rica, Trinidad y Tobago, 15%, entre otros.

Los nuevos aranceles entrarían en vigor en siete días, el siguiente paso en su agenda comercial que pondrá a prueba la economía y las alianzas globales.

La orden fue emitida poco después de las 7 p.m. y se produjo después de una oleada de actividad relacionada con los aranceles en los últimos días, ya que la Casa Blanca anunció acuerdos con varias naciones y bloques antes de la fecha límite autoimpuesta por Trump del 1 de agosto.

Comienzan el 7 de agosto, no el viernes, la fecha límite que había fijado el presidente. Esto se debe a que el gobierno necesita tiempo para armonizar las tarifas, según un alto funcionario que habló con la prensa bajo condición de anonimato.

La orden se aplica a 68 países y a los 27 miembros de la Unión Europea. Los países no incluidos en la orden firmada el jueves por Trump se enfrentarían a un arancel base del 10 por ciento.

