Usó AMLO a Maduro para desviar la corrupción de sus hijos en el Tren Interoceánico: Loret de Mola

CDMX.- La caída de Nicolás Maduro en Venezuela fue aprovechada políticamente por la 4T, en particular por Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola , el expresidente usó dicho episodio para desviar la atención sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos, y las sospechas de corrupción.

“El régimen mexicano ha aprovechado la crisis en Venezuela, con la operación militar de Estados Unidos para derrocar y detener al dictador Nicolás Maduro, para distraer la atención sobre el descarrilamiento del tren. Maduro cayó... como anillo al dedo de la 4T”, señala hoy el editorialista en su columna “ Historias de Reportero ”.

Loret afirma que la reaparición de López Obrador –quien dice estar retirado de la política– no respondió a una genuina defensa de Venezuela, de la izquierda latinoamericana ni de Maduro, sino a una maniobra política.

El sábado 3 de diciembre, tras confirmarse la operación estadounidense para extraer a Maduro de Venezuela y llevarlo ante la justicia en Nueva York, López Obrador publicó en sus redes un pronunciamiento donde rechazaba el “atentado a la soberanía” venezolana y que dirigía al presidente Donald Trump.

Loret de Mola advierte que AMLO sabía que esa “carta” tendría un impacto marginal en Estados Unidos, pero era altamente eficaz en México.

“Sabía que una carta suya a Trump –que en Estados Unidos sería absolutamente irrelevante– le echaría en México más gasolina al tema Venezuela, generaría que en México se hablara aún más de Maduro, y eso le convenía” para desplazar los reflectores de la tragedia del Tren Interoceánico , ocurrida seis días antes.

Pero sobre todo, añade, buscaba desviar las acusaciones de corrupción y negligencia que rodean una de las obras emblemáticas del obradorismo e involucran a sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán.

El Tren Interoceánico, acusa el periodista, es “una obra que él (López Obrador) impulsó, apresuró, mal realizó y cuyas irregularidades encubrió”.