Senado declara validez constitucional de la jornada laboral de 40 horas para su publicación en DOF

El Senado de la República, al igual que la Cámara de Diputados, declaró validez constitucional a la jornada laboral de 40 horas semanales, luego que 23 congresos estatales dieran su aprobación a la reforma laboral, ahora se turnará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Cabe destacar que será un cabio al artículo 123 de la Constitución, así como a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con la reducción gradual de 48 a 40 horas semanales de trabajo para los mexicanos y mexicanas. TE PUEDE INTERESAR: Declara Cámara de Diputados constitucional reducción de la jornada laboral Tras dar cuenta de los 23 votos aprobatorios alrededor de México, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo declaró constitucionalidad a la reforma que establece la reducción de la jornada de dos horas por año a partir de 2027, hasta llegar a 2030 con un horario laboral semanal de 40 horas, (48 en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030).

“La Cámara de Senadores y Senadoras declara: se aprueba el decreto por el que se reforman las fracciones cuatro y 11 del apartado A del artículo 123 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral, se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación”, declaró Castillo en el Pleno. Por un lado, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro por seis días de trabajo. Así como un máximo de 12 horas extraordinarias con pago doble a la semana y la posibilidad de cuatro horas más con salario triple de dicho lapso. Hasta ahora dieron su aval a la enmienda los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estad de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México. De acuerdo con la enmienda, que se avaló en medio de críticas por su aplicación gradual y por no considerar dos días de descanso obligatorios, también se prohíbe que menores de 18 años de edad trabajen tiempo extra. TE PUEDE INTERESAR: ‘Si trabajas 8 horas, descansarás 2 días’... Marath Bolaños explica la reforma laboral de 40 horas; se publica mañana en el DOF

¿DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL? La reducción de la jornada laboral busca mejorar la calidad de vida y laboral de los trabajadores, así como reducir la fatiga y potenciar salud, productividad y seguridad laboral. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reducción gradual está diseñada para evitar impactos bruscos en empresas y sostener la productividad. Afirmó que ejemplos internacionales, como los países nórdicos, muestran que menos horas pueden mejorar el rendimiento laboral. Entre las nuevas medidas, la reforma establece: · Reducir gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales· Establecer que la reducción no implique la disminución de salarios ni prestaciones para los trabajadores· Incluir estas reglas a nivel constitucional modificando el Artículo 123 para proteger los derechos al trabajo y descanso· Prohibición de horas extras para menores de edad· Tope de 12 horas extraordinarias por semana· Límite máximo de 12 horas totales por día Además, todas las empresas deberán implementar un registro electrónico de horarios, lo que busca impedir abusos y garantizar condiciones más justas. Sheinbaum aseguró que la reforma moderniza las relaciones laborales del país, pero la discusión sobre el segundo día de descanso aún podría retomarse en el Congreso. TE PUEDE INTERESAR: PRI respalda jornada de 40 horas, pero exige respetar esquema de 5 por 2, dice el diputado por Coahuila, Rubén Moreira ¿CÓMO SE REDUCIRÁN LAS HORAS? El recorte a la semana laboral será paulatino:· 46 horas en 2027· 44 horas en 2028· 42 horas en 2029· 40 horas en 2030 En 2026 las empresas tendrán un periodo de adaptación para reorganizar turnos y procesos. Sin embargo, el cambio más polémico es que el descanso semanal sigue siendo de un solo día, ahora especificado como obligatorio y con goce de salario íntegro. En la práctica, los trabajadores continuarán asistiendo seis días a la semana, aunque con menos horas por jornada. Para quienes enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias, esto no representa un descanso real. Este esquema mantiene retos en temas de salud, tiempo familiar y actividades educativas o recreativas, pues la reducción horaria no soluciona el ritmo acelerado que viven millones de personas.

