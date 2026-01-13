Van contra el ‘doble castigo’ a dueños de autos robados en Sinaloa

/ 13 enero 2026
    Van contra el ‘doble castigo’ a dueños de autos robados en Sinaloa
    Cuando las unidades son recuperadas, los propietarios se enfrentan a una serie de pagos que complican aún más la restitución de su patrimonio. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El repunte reabrió la discusión sobre los costos que enfrentan las víctimas al recuperar sus bienes y la necesidad de ajustar la ley para no agravar el impacto económico

CDMX.- El estado de Sinaloa se ubicó en 2025 en el quinto lugar nacional con mayor número de vehículos robados, con una cifra oficial de 6 mil 276 unidades, lo que llevó a legisladores locales a impulsar una iniciativa para exentar de diversos cobros a los propietarios cuyos automóviles sean recuperados por las autoridades.

Diputados del Partido Sinaloense informaron que en comisiones avanza la elaboración del dictamen que busca eliminar pagos por infracciones, derechos de arrastre, almacenaje y maniobras, al considerar que estos cargos representan un doble golpe al patrimonio de las víctimas.

El legislador Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que, además de los datos oficiales, existe una cifra negra que podría elevar los robos de vehículos hasta 9 mil casos en 2025, debido a que muchas personas no denuncian por carecer de seguro o por no tener sus unidades regularizadas.

Explicó que la iniciativa presentada plantea reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de liberar a las víctimas de cualquier cobro generado tras el aseguramiento y recuperación de sus vehículos por parte de las autoridades.

Corrales Burgueño subrayó que el robo de automóviles no solo impacta directamente en la economía de las familias, sino que también genera inseguridad, limita la movilidad, desalienta la inversión y deteriora la confianza en el entorno social y económico.

Añadió que, cuando las unidades son recuperadas, los propietarios se enfrentan a una serie de pagos que complican aún más la restitución de su patrimonio, situación que —dijo— resulta injusta para quienes ya fueron víctimas de un delito.

Durante la sesión del Congreso local celebrada este martes, se dispensó la segunda lectura de la iniciativa, lo que permitió avanzar en el proceso legislativo para su eventual votación.

El diputado del Partido Sinaloense expresó su confianza en que el dictamen será favorable, al considerar que la propuesta atiende una problemática recurrente y responde a una demanda social ampliamente compartida. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

