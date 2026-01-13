Van por los tiempos al aire: Sheinbaum moverá spots de partidos en medios

CDMX.- En el marco de la construcción de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la propuesta incluirá una adecuación a los tiempos que tienen los partidos políticos en radio y televisión, particularmente durante los procesos electorales.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria señaló que se está planteando revisar el esquema actual de asignación de tiempos al aire, al responder cuestionamientos sobre la transmisión de spots partidistas en radios comunitarias donde los partidos no tienen participación directa. “Sí estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión”, afirmó.

Sheinbaum recordó que en noviembre del año pasado solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el fin de dialogar sobre los espacios asignados a los partidos durante las campañas.

En ese encuentro, realizado en el contexto de la Convención Anual de la CIRT 2025, la Presidenta invitó a los concesionarios a discutir temas como la duración y repetición de los mensajes. “Hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de la repetición de 20 segundos”, expresó entonces.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo federal informó que este miércoles se revisará la propuesta de reforma electoral con la Comisión Presidencial correspondiente, como parte del proceso de análisis previo a su presentación formal.

Añadió que a la revisión se sumarán los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar en la construcción de consensos antes de enviar la iniciativa al Congreso.

La Presidenta subrayó que el diálogo con los distintos actores políticos e institucionales forma parte de la ruta para definir una reforma que ajuste las reglas electorales sin vulnerar derechos ni afectar la equidad en la contienda.

Hasta el momento, no se han detallado los alcances específicos de los cambios propuestos ni los plazos para la presentación formal de la iniciativa ante el Poder Legislativo. Con información de El Universal