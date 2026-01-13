Van por los tiempos al aire: Sheinbaum moverá spots de partidos en medios

Noticias
/ 13 enero 2026
    Van por los tiempos al aire: Sheinbaum moverá spots de partidos en medios
    La Presidenta invitó a los concesionarios a discutir temas como la duración y repetición de los mensajes. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Spots

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Eel debate volvió a centrarse en el uso del espacio público en medios, la pertinencia de los mensajes y su impacto en comunidades donde no siempre existe competencia política

CDMX.- En el marco de la construcción de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la propuesta incluirá una adecuación a los tiempos que tienen los partidos políticos en radio y televisión, particularmente durante los procesos electorales.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria señaló que se está planteando revisar el esquema actual de asignación de tiempos al aire, al responder cuestionamientos sobre la transmisión de spots partidistas en radios comunitarias donde los partidos no tienen participación directa. “Sí estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre

Sheinbaum recordó que en noviembre del año pasado solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el fin de dialogar sobre los espacios asignados a los partidos durante las campañas.

En ese encuentro, realizado en el contexto de la Convención Anual de la CIRT 2025, la Presidenta invitó a los concesionarios a discutir temas como la duración y repetición de los mensajes. “Hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de la repetición de 20 segundos”, expresó entonces.

TE PUEDE INTERESAR: Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’

En este contexto, la jefa del Ejecutivo federal informó que este miércoles se revisará la propuesta de reforma electoral con la Comisión Presidencial correspondiente, como parte del proceso de análisis previo a su presentación formal.

Añadió que a la revisión se sumarán los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar en la construcción de consensos antes de enviar la iniciativa al Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Estiman que depresión afecta a 3.6 millones de adultos mexicanos

La Presidenta subrayó que el diálogo con los distintos actores políticos e institucionales forma parte de la ruta para definir una reforma que ajuste las reglas electorales sin vulnerar derechos ni afectar la equidad en la contienda.

Hasta el momento, no se han detallado los alcances específicos de los cambios propuestos ni los plazos para la presentación formal de la iniciativa ante el Poder Legislativo. Con información de El Universal

Temas


Spots

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Narcotráfico: Control envolvente

Narcotráfico: Control envolvente
true

Un gran aplauso para la Presidenta
Diciendo que la relación histórica que mantienen Cuba y México seguirá igual.

Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba
El militante de Morena reconoció su conducta durante un operativo vial en Hidalgo, aceptó las sanciones administrativas y anunció que se someterá al comité de ética de su partido.

Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza el pago de un subsidio económico a los trabajadores que no pueden laborar por enfermedad, accidente o maternidad.

Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?
La banda surcoreana anunció su gira mundial con fechas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su retorno a los escenarios.

BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos
La FIFA busca reducir el uso de datos no oficiales en el mercado global de apuestas.

FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026