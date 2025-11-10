Veracruz sufre vientos huracanados y heladas por frente frío 13

Noticias
/ 10 noviembre 2025
    Veracruz sufre vientos huracanados y heladas por frente frío 13
    El frente frío número 13 provocó rachas de viento de hasta 105 km/h y fuertes lluvias en Veracruz, según la Conagua. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades emitieron Alerta Gris ante riesgos de destechamientos, deslaves y crecidas de ríos en distintas regiones del estado

VERACRUZ, VER.- Vientos del norte de hasta 105 kilómetros por hora y un marcado descenso de la temperatura afectan desde la madrugada de este lunes a gran parte del estado de Veracruz, tras la entrada del frente frío número 13, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desde la noche del domingo, ráfagas intensas golpearon la zona costera y se extendieron hacia las regiones montañosas, donde se registraron heladas y caída de aguanieve en las zonas más altas.

La Conagua reportó que a las siete de la mañana los vientos alcanzaban 90 km/h en el puerto de Veracruz, con tendencia a incrementarse durante el día. En la región costera central se prevén rachas superiores a los 100 km/h, mientras que en la zona norte y sur podrían oscilar entre los 70 y 90 km/h.

Ante las condiciones extremas, la Secretaría de Protección Civil Estatal emitió una Alerta Gris, al advertir sobre riesgo de destechamientos, caída de árboles, anuncios espectaculares, crecida de ríos, inundaciones y deslaves, así como posibles afectaciones en servicios estratégicos.

Las autoridades también alertaron por lluvias intensas y tormentas eléctricas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y probables granizadas. Se esperan acumulaciones de hasta 150 milímetros por metro cuadrado en la región de Los Tuxtlas, el sur del estado y partes altas de las cuencas del norte.

En municipios de la zona montañosa, como Xalapa, Naolinco y Perote, los vientos alcanzan entre 45 y 60 km/h, acompañados de temperaturas mínimas por debajo de los cinco grados Celsius.

Protección Civil exhortó a la población a evitar transitar por zonas arboladas o con cables expuestos, asegurar techos y objetos sueltos, y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales. Con información de El Universal

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

