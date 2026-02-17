Víctor Castro se ubica en el último lugar del Ranking Mitofsky de Gobernadores, según medición de enero 2026

La encuestadora Consulta Mitofsky publicó su más reciente edición del Ranking Mitofsky de Gobernadores y Gobernadoras de México, correspondiente al corte de diciembre de 2025 y enero de 2026, en el que se evalúa el nivel de aprobación ciudadana hacia los mandatarios estatales del país.

Este ejercicio, difundido de manera periódica, busca ofrecer una fotografía comparativa sobre la percepción pública del desempeño de los gobiernos locales, a partir de encuestas aplicadas a población adulta con acceso a internet.

¿QUÉ ES EL RANKING MITOFSKY?

El Ranking Mitofsky es una medición nacional que ordena a los 32 mandatarios estatales de México de acuerdo con el porcentaje de personas que consideran que su gobernador o gobernadora está realizando un buen trabajo.

Sus resultados se presentan en rangos de aprobación alta, media y baja, y suelen ser utilizados como un indicador del clima social y la evaluación ciudadana en distintos momentos del año.

BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA POSICIÓN MÁS BAJA DE LA TABLA

En la actualización más reciente, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, aparece en el lugar 32, es decir, en la última posición del ranking nacional.

De acuerdo con la medición, el mandatario registró:

- 40.5% de aprobación en diciembre de 2025

- 38.6% en enero de 2026.

Lo anterior refleja una disminución en el nivel de respaldo ciudadano entre ambos meses, dentro de un contexto donde otros estados muestran variaciones similares en su evaluación.

UN EJERCICIO DE REFERENCIA NACIONAL

El Ranking Mitofsky se ha consolidado como una de las mediciones más conocidas en el seguimiento de aprobación ciudadana a nivel estatal, al ofrecer un comparativo mensual sobre cómo evalúa la población el desempeño de sus gobiernos locales.

En ese marco, la posición registrada por Baja California Sur en esta edición representa un dato relevante dentro del panorama nacional y coloca el nivel de aprobación del gobernador Víctor Castro Cosío como uno de los principales puntos de atención en la conversación pública del inicio de 2026.