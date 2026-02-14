Violencia marca el Día del Amor en Culiacán: persecución, detonaciones y ataques a local

Noticias
/ 14 febrero 2026
    Violencia marca el Día del Amor en Culiacán: persecución, detonaciones y ataques a local
    Sin víctimas confirmadas, empresarios restauranteros reportaron menor afluencia en una de las fechas de mayor demanda. ESPECIAL

La conmemoración del 14 de febrero en Culiacán transcurrió bajo reportes de ataques a comercios en distintos sectores

CULIACÁN, SIN.- Los festejos del Día del Amor y la Amistad en Culiacán estuvieron marcados por una serie de hechos de violencia, con reportes de persecuciones a balazos, detenciones, presuntos enfrentamientos y ataques con armas de fuego a comercios, sin que se tuviera conocimiento de personas heridas.

Como contexto inmediato, propietarios de restaurantes señalaron una baja en la asistencia de comensales en comparación con otros años, cuando la fecha implicaba alta demanda, mesas saturadas y reservaciones previas, en medio de los hechos registrados en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas desde temprano sobre detonaciones de armas de fuego entre las colonias Miguel Hidalgo y La Campiña, derivadas de presuntos enfrentamientos entre grupos rivales; de acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas o fallecidas.

En el norte de la capital, en el sector Santa Fe, se registró una persecución de personas armadas en la que una patrulla de la Policía Estatal Preventiva resultó dañada y se detuvo a uno de los civiles que conducía un automóvil Toyota Corolla, modelo reciente, color blanco y sin placas de circulación.

La persecución se prolongó por varios minutos y concluyó en la calle Fontana, del fraccionamiento Los Ángeles, donde una de las patrullas fue impactada y se aseguró a un hombre; hasta el momento, no se informó si se localizaron armas en el vehículo ni se precisó el paradero del resto de los ocupantes.

En otro hecho, por la avenida Eldorado, en el fraccionamiento Las Quintas, un local del segundo piso de una pequeña plaza comercial, identificado como Hats-Shop, fue blanco de un ataque a balazos por parte de personas no identificadas.

Elementos del Ejército fueron los primeros en arribar al cruce de la avenida Eldorado y el bulevar de los Álamos, donde se ubica una gasolinera frente al sitio; sin embargo, no se reportó la detención de los presuntos responsables del ataque.

Tras notificaciones de supuestas detonaciones en distintos puntos de Las Quintas, fuerzas federales desplegaron un operativo en la zona, sin que se tuviera conocimiento de personas detenidas por esos hechos.

