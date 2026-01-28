Ya como embajador, Gertz Manero comienza capacitación y toma control del relevo en Reino Unido

Noticias
/ 28 enero 2026
    Ya como embajador, Gertz Manero comienza capacitación y toma control del relevo en Reino Unido
    Toma capacitación vinculada al servicio exterior, en un periodo previo al inicio de funciones en la sede diplomática. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

embajadas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alejandro Gertz Manero

Organizaciones


SRE

Tras su ratificación en la Comisión Permanente, comenzó actividades previas a su llegada a Londres y sostuvo una reunión de inducción con el Instituto Matías Romero

CDMX.- Alejandro Gertz Manero inició actividades en México como embajador en el Reino Unido, después de que la Comisión Permanente del Congreso ratificó su nombramiento y tomó protesta.

Como parte de los primeros pasos del nuevo encargo, el embajador sostuvo un encuentro con el director general del Instituto Matías Romero, Juan José Bremer, vinculado con cursos de formación y capacitación para personal diplomático.

TE PUEDE INTERESAR: Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente al momento del descarrilamiento en Oaxaca

En el contexto de la transición, la Embajada de México en el Reino Unido informó que dio la bienvenida a Gertz Manero como embajador, tras la ratificación aprobada en la Comisión Permanente.

La representación diplomática expresó que se congratuló por la ratificación del embajador designado y señaló que el nombramiento se da en sustitución de la anterior titular. En reportes periodísticos se menciona a Josefa González Blanco como la embajadora saliente, mientras que en otros materiales se consigna el nombre “José González Blanco”, por lo que existen versiones distintas sobre esa referencia nominal.

TE PUEDE INTERESAR: Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

De acuerdo con crónicas legislativas, la ratificación se realizó sin mayor discusión en la sesión de la Comisión Permanente, con la participación del bloque oficialista y con la decisión de PAN y PRI de no intervenir en el debate, según se reportó en ese encuentro.

En el plano institucional, la reunión con el Instituto Matías Romero se enmarca en los procesos de inducción y capacitación vinculados al servicio exterior, en un periodo previo al inicio de funciones en la sede diplomática.

El nombramiento de Gertz Manero ocurre tras su salida de la Fiscalía General de la República y su posterior propuesta para la representación de México ante el Reino Unido, un cambio que fue procesado en el Congreso antes de su incorporación plena a la misión en Londres.

