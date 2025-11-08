Yanes Rizo: IA podría generar pereza intelectual y reducir la capacidad de investigación

    Yanes Rizo: IA podría generar pereza intelectual y reducir la capacidad de investigación
    Advertencia del secretario se produce en un contexto de expansión acelerada de herramientas de IA generativas de texto, imágenes y video, /FOTO: ESPECIAL

El secretario de Educación, durante su comparecencia en el Congreso de la CDMX, señaló que no debe reemplazar el pensamiento crítico ni el esfuerzo colectivo en el aprendizaje

CDMX.- El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pablo Yanes Rizo, alertó que el uso indiscriminado de herramientas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT puede provocar “pereza intelectual” y afectar la capacidad de escritura, síntesis e investigación entre estudiantes y ciudadanos.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Deporte y Juventud del Congreso local, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la jefa de Gobierno, Yanes explicó que la IA representa un avance tecnológico de enorme alcance, pero que su uso sin criterios pedagógicos plantea riesgos educativos y sociales.

“La capacidad de escribir es un elemento muy importante en la vida social y en cualquier empleo o actividad. Si ahora le pides a una máquina que te escriba, tus capacidades de síntesis y de expresión pueden mermar”, sostuvo el funcionario.

El secretario también advirtió sobre la brecha de acceso a herramientas avanzadas de IA, al señalar que “hay quien puede pagar la versión premium y quien no”, lo que podría agravar las desigualdades educativas en la ciudad.

Yanes puntualizó que los procesos de aprendizaje no deben volverse individuales ni depender de máquinas, sino basarse en colectividades de aprendizaje y en una ciudadanía digital, conceptos promovidos por la UNESCO para afrontar la sobrecarga informativa y la crisis de veracidad en la era digital.

En el mismo evento, informó sobre avances como el programa Mixtli Digital -infraestructura tecnológica para escuelas de la CDMX- y Educación Utopías, que busca convertir primarias y secundarias públicas en centros de desarrollo integral. Para finales de año se prevé que 60 planteles operen bajo este modelo.

Yanes reconoció que uno de los retos más importantes es la cobertura en educación inicial (0 a 5 años), ámbito que afecta particularmente a mujeres que asumen roles de cuidado infantil.

La advertencia del secretario se produce en un contexto de expansión acelerada de herramientas de IA generativas de texto, imágenes y video, lo que plantea la urgencia de debatir sobre ética digital, regulación y las implicaciones pedagógicas de su uso. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

