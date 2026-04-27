Yunes rechaza versión sobre visas y acusa uso de inteligencia artificial

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/ 27 abril 2026
    Yunes rechaza versión sobre visas y acusa uso de inteligencia artificial
    El senador Miguel Ángel Yunes Márquez negó que Estados Unidos haya cancelado su visa y la de su padre. ESPECIAL

El legislador afirmó que viajó a ese país en enero y atribuyó a inteligencia artificial un supuesto audio

CDMX.- El senador Miguel Ángel Yunes Márquez desmintió la versión de que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa y la de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

El legislador veracruzano respondió brevemente a reporteros en el Senado, mientras esperaba un elevador, aunque en un inicio se mostró reacio a abordar el tema.

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Yunes Márquez aseguró que mantiene vigente su documento para ingresar a Estados Unidos y afirmó que recientemente viajó a ese país.

“No tiene sentido. Tengo mi visa normal. Son cosas que aparecieron en 2024, acabo de ir a Estados Unidos en enero, así te lo pongo, y cuando vuelva a ir les voy a tomar una foto”, señaló.

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El senador también rechazó la autenticidad de un audio atribuido a su padre, en el que presuntamente se afirmaba que a Yunes Linares le habían cancelado la visa y que la del legislador estaría en riesgo.

Yunes Márquez calificó ese material como falso y sostuvo que fue generado con inteligencia artificial.

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“Es una locura, es de inteligencia artificial”, dijo el senador al referirse al supuesto audio.

El legislador aseguró, antes de que se cerraran las puertas del elevador, que su padre también cuenta con visa vigente para entrar a Estados Unidos.

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