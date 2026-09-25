Adelantan que subasta de AHMSA quedará desierta

Así lo advirtieron funcionarios cercanos al proceso mercantil, tras conocerse que ni Compañía Yepal ni Construcciones e Ingenierías Electromecánicas entregaron la garantía de seriedad.

Ante el incumplimiento en el depósito de garantía de 56 millones de dólares por parte de los seis postores para la compra de AHMSA , la subasta de hoy será declarada desierta.

En el caso de Argentem Creek Partners, Grupo Afirme y Pemex, no era obligatorio cumplir con este requisito, dada su calidad de acreedores de la empresa acerera.

Por lo tanto, ahora quedará a cargo de la jueza responsable de la subasta y del síndico la decisión de adjudicar directamente la empresa a Argentem, Afirme o Pemex, que son postores privilegiados.

AHMSA le debe a PEMEX 112 millones de dólares, y obtuvo como garantía de pago los departamentos de Coquizadora, Alto Horno 5 y BOF Uno y Dos.

En el caso de Banco AFIRME, el adeudo de la empresa acerera asciende a 700 millones de dólares, por concepto de créditos de los trabajadores con esta institución bancaria.

Obreros y extrabajadores de Altos Hornos de México y de Minera del Norte se inclinan porque Petróleos de México se quede con la propiedad de ambas compañías.

CHUMA A SAN LÁZARO

El sol le pega de frente al aún secretario de Fomento Agropecuario, Chuma Montemayor, que ya se prepara para la candidatura del PRI a diputado federal por el distrito 03.

El funcionario estatal registra excelentes números en las encuestas internas del Revolucionario Institucional y goza de buena opinión de ganaderos, mineros y alcaldes en la Carbonífera.

El Distrito Federal 03 incluye a los municipios de Monclova, Progreso, Sabinas y Nueva Rosita, lo que le facilita el apoyo electoral, pues son lugares en los que Chuma es bien visto.

Por Morena, anote usted como posible aspirante a Poncho Almeraz, que, por lo visto, va por su segunda derrota al hilo.

Al tiempo...

UN CARIÑITO

Muy bien cayó en los mandos policiacos y en la tropa el reconocimiento público que el senador Gabriel Elizondo hizo a la Policía Estatal por la defensa de la seguridad en Coahuila.

Elizondo Pérez, en entrevista televisiva, felicitó a la corporación estatal, cuyos elementos patrullan carreteras y brechas para impedir la intrusión de bandas delincuenciales al estado.

El video se compartió en los grupos de WhatsApp de los agentes estatales y de inmediato se viralizó de manera orgánica.

A veces hace falta un apapacho a los policías; está bien, que solo cumplan con su obligación, pero, como dicen y dicen bien, a nadie le amarga un reconocimiento.

SIGUE VIVO

Como la Chimoltrufia, que así como dice una cosa dice la otra, el diputado local en receso, Tony Flores, rechazó que haya retirado la impugnación para recuperar su curul en el Congreso local.

Flores Guerra dijo que la impugnación presentada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue vigente.

“Quiero ser muy claro, no he desistido, sólo que, por cuestiones del Tribunal, la resolución fue aplazada y será analizada en los próximos días”, aclaró el legislador del PT.

Como se recordará, el Congreso local retiró a Tony de la diputación por incurrir en cuatro faltas injustificadas y designó en su lugar a su suplente, Fernando Rodríguez, lo que lo inconformó.

Flores Guerra mantiene la esperanza de que el Tribunal Electoral falle a su favor y pueda volver al Congreso local como titular de la diputación asignada al Partido del Trabajo.

DONDE MANDA CAPITANA

Si alguien estaba preocupado por la posible participación del diputado local electo, Chema Morales, como aspirante a la alcaldía de Ramos Arizpe, hay noticias.

Chema se quedará en el Congreso local, por instrucción directa de su esposa, según fuentes confiables, dado que lo requiere para el cuidado de los hijos.

Amigos de la pareja ramosarizpense afirmaron a De Buena Fuente que Chema tuvo en algún momento la intención de pelearle al alcalde, Tomás Gutiérrez, la candidatura del PRI para el 2027.

Sin embargo, aseguran que la esposa del político dejó en claro que primero está el cuidado de los hijos y que este se quedará como diputado local, porque eso le dará más tiempo para la familia.

¿Será?...