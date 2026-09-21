INE frena uso del término “narcopartido” contra Morena: exigen al PRI borrar publicaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Alejandro Moreno Cárdenas y al PRI eliminar varias publicaciones dirigidas contra Morena en redes sociales. La autoridad aplicó medidas cautelares al considerar que los mensajes acusaban delitos sin contar con pruebas ni sentencias firmes.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA RESOLUCIÓN

Prohibición de apodos difamatorios: El PRI no podrá usar términos como “narcopartido” o “narcogobierno” en su propaganda ni en sus redes sociales.

Plazo de 24 horas: El partido tiene un máximo de un día a partir de la notificación para borrar las publicaciones señaladas.

Sin sanciones a futuro: El INE aclaró que la medida solo aplica a los mensajes ya publicados, pues no se pueden prohibir de forma anticipada contenidos que aún no existen.

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