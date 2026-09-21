INE frena uso del término “narcopartido” contra Morena: exigen al PRI borrar publicaciones

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    INE frena uso del término “narcopartido” contra Morena: exigen al PRI borrar publicaciones
    INE frena el término de “narcopartido” usado por el PRI contra Morena. X

Autoridades electorales aprueban medidas cautelares contra Alejandro Moreno por vincular a Morena con grupos delictivos en redes sociales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Alejandro Moreno Cárdenas y al PRI eliminar varias publicaciones dirigidas contra Morena en redes sociales. La autoridad aplicó medidas cautelares al considerar que los mensajes acusaban delitos sin contar con pruebas ni sentencias firmes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/juan-manzo-responde-a-acusaciones-ante-la-fgr-y-denuncia-intento-de-desprestigio-HD23642665

PRINCIPALES PUNTOS DE LA RESOLUCIÓN

Prohibición de apodos difamatorios: El PRI no podrá usar términos como “narcopartido” o “narcogobierno” en su propaganda ni en sus redes sociales.

Plazo de 24 horas: El partido tiene un máximo de un día a partir de la notificación para borrar las publicaciones señaladas.

Sin sanciones a futuro: El INE aclaró que la medida solo aplica a los mensajes ya publicados, pues no se pueden prohibir de forma anticipada contenidos que aún no existen.

Aquí tienes una versión reestructurada para hacer el texto más fluido, claro y fácil de escanear:

https://vanguardia.com.mx/noticias/planean-construir-18-puentes-vehiculares-para-conectar-el-oriente-de-edomex-donde-habitan-10-millones-de-personas-DD23641534

ORIGEN DEL CONFLICTO POLÍTICO

La denuncia de Morena surgió por una serie de publicaciones en X y Facebook realizadas por el PRI y su dirigente, Alejandro “Alito” Moreno. En estos mensajes se utilizaban términos como:

“Narcopartido”

“Narcogobierno”

“Cártel de Morena”

“Narcopolíticos”

Morena argumentó ante el INE que acusar al partido de vinculación con el crimen organizado sin una sentencia judicial firme constituye una calumnia electoral que rompe la equidad del proceso.

POSTURA DE LOS PARTIDOS

Morena: Apoyó la decisión del INE y exigió a la oposición mantener el debate político dentro del marco legal, sin recurrir a difamaciones.

PRI: Denunció censura y “complicidad institucional” para favorecer al gobierno. El partido anunció que impugnará la resolución ante el Tribunal Electoral (TEPJF) y acudirá a organismos internacionales en defensa de la libertad de expresión.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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