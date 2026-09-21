INE frena uso del término “narcopartido” contra Morena: exigen al PRI borrar publicaciones
Autoridades electorales aprueban medidas cautelares contra Alejandro Moreno por vincular a Morena con grupos delictivos en redes sociales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Alejandro Moreno Cárdenas y al PRI eliminar varias publicaciones dirigidas contra Morena en redes sociales. La autoridad aplicó medidas cautelares al considerar que los mensajes acusaban delitos sin contar con pruebas ni sentencias firmes.
PRINCIPALES PUNTOS DE LA RESOLUCIÓN
Prohibición de apodos difamatorios: El PRI no podrá usar términos como “narcopartido” o “narcogobierno” en su propaganda ni en sus redes sociales.
Plazo de 24 horas: El partido tiene un máximo de un día a partir de la notificación para borrar las publicaciones señaladas.
Sin sanciones a futuro: El INE aclaró que la medida solo aplica a los mensajes ya publicados, pues no se pueden prohibir de forma anticipada contenidos que aún no existen.
Aquí tienes una versión reestructurada para hacer el texto más fluido, claro y fácil de escanear:
ORIGEN DEL CONFLICTO POLÍTICO
La denuncia de Morena surgió por una serie de publicaciones en X y Facebook realizadas por el PRI y su dirigente, Alejandro “Alito” Moreno. En estos mensajes se utilizaban términos como:
“Narcopartido”
“Narcogobierno”
“Cártel de Morena”
“Narcopolíticos”
Morena argumentó ante el INE que acusar al partido de vinculación con el crimen organizado sin una sentencia judicial firme constituye una calumnia electoral que rompe la equidad del proceso.
POSTURA DE LOS PARTIDOS
Morena: Apoyó la decisión del INE y exigió a la oposición mantener el debate político dentro del marco legal, sin recurrir a difamaciones.
PRI: Denunció censura y “complicidad institucional” para favorecer al gobierno. El partido anunció que impugnará la resolución ante el Tribunal Electoral (TEPJF) y acudirá a organismos internacionales en defensa de la libertad de expresión.