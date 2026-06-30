Aplazamiento y rechazo de registro

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Opinión
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    Aplazamiento y rechazo de registro
    CUARTOSCURO

No quieren registro los abstemios, a no ser que se tomen medidas de seguridad oficiales para evitar manipulación de datos

Ya no fue el 1 de julio.

Se aplazó el registro de teléfonos celulares para el gran porcentaje de abstemios. Queda una escala de plazos del 0 al 9 con fechas que inician el 15 de agosto con las terminaciones en 0 y concluye en diciembre con las terminaciones en 9.

https://vanguardia.com.mx/opinion/celebracion-con-aguacero-PF21713840

Pero hay rechazo por desconfianza. No quieren registro los abstemios, a no ser que se tomen medidas de seguridad oficiales para evitar manipulación de datos.

Es un derecho ciudadano que se está ejerciendo. Algunos miles de usuarios han centrado legalmente su rechazo con un amparo colectivo, cuyo número de firmantes crece.

La disyuntiva oficial será presentar medidas que claramente impidan el mal uso de los datos o, de plano, cancelar registro hasta nuevo aviso.

https://vanguardia.com.mx/informacion/si-tu-numero-termina-en-0-o-1-debes-registrarlo-antes-de-esta-fecha-para-evitar-la-suspension-DB21754043

USO ILEGAL DE LA FUERZA

La anunciada injerencia militar para extinguir, con la fuerza militar del norte, a la delincuencia del país del sur, es un delito contra el derecho internacional y la soberanía del país vecino.

Ese uso de la fuerza ha comprobado su inutilidad porque equivale sólo a una poda para que surjan nuevas cabezas y nuevos cárteles reestructurados.

Ese mal uso de la fuerza es sólo atacar síntomas, dejando activa la infección. El uso recto y sabio es el de utilizar la fuerza moral, educativa y psicológica. Vencería la drogadicción creciente en los vecinos y norteños estados, ya no tan Unidos. Es esa demanda permanente la que generan los estupefacientes, siempre en aumento.

QUITAR RAÍZ CONTAMINADA ALLÁ, NO MALOS FRUTOS ACÁ

Es además contradictorio que se quiera extinguir una delincuencia que se hace letal con el tráfico de armas, no sofocado por el gobierno de Donald, quien afirma que quiere acabar con los delincuentes acá, con ilegal injerencia militar terrestre fuera de su jurisdicción territorial.

Que Donald atienda allá lo suyo, en la raíz contaminada, y no venga a querer dar acá un combate a esos malos frutos, porque hacer eso es tarea sólo de los mexicanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/embajador-de-estados-unidos-en-mexico-informa-decomiso-de-43-mil-cartuchos-en-arizona-BB21575554

¿CONSAGRACIÓN NO AUTORIZADA?

Seria reincidencia. Ya había pasado antes con pésimas consecuencias, suspendidas después. Puede pasar ahora a cuatro personas y a sus consagrantes, al empezar el mes de julio en Suiza, en la comunidad tradicionalista que se nombra de San Pío X, quien fue crítico del modernismo.

Se separa permanentemente de la comunión eclesial quien haga o reciba una consagración episcopal no autorizada por el sucesor del apóstol Pedro.

No es herejía porque no se atenta contra la doctrina. Es cisma porque no se obedece a la autoridad jerárquica, al incumplir la ley interna, en sus cánones específicos. Es sanción personal. Deja intacta a la comunidad que se intenta pastorear. Como hay sucesión apostólica, los actos serán válidos, pero siempre ilícitos. La anomalía es que la gente estará en comunión, pastoreada por pastores excomulgados.

Si se consuma ese rito, ¿cuánto durarán sus consecuencias?

¿QUÉ SE VERÁ HOY EN LAS PANTALLAS GIGANTES?

Vencer al vencedor de Alemania es gran desafío para la intuición juvenil, que unge al equipo mexicano de futbol.

El aplauso y la ovación se darán siempre en la multitud. Sea a la victoria por gol anotado o al esfuerzo y la calidad de su moderno futbol, que admiraron los coreanos, al ser vencidos por el Tri. También en Venezuela hay ovación para los topos mexicanos. No sólo por el número de vidas rescatadas, sino por sus grandes esfuerzos para encontrarlos.

TÉ CON FE

-Aquel leproso sólo le pidió a Jesús un querer, ni siquiera una palabra: “Si quieres, puedes curarme”.

-Y Jesús dijo “quiero” y lo tocó... Quedó sano y limpio.

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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