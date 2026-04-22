Aprender Derecho con C+L+T

Es el área responsable de elaborar e implementar las decisiones jurídicas del Poder Ejecutivo. Es decir, la construcción del régimen jurídico del estado pasa por esa oficina principalmente. Gobernar con la ley es la principal herramienta de la política para asegurar una comunidad libre, justa y segura.

Hace más de 25 años me invitaron a trabajar en el gobierno para encargarme de lo que hoy es la Consejería Jurídica del Estado.

Los juristas somos los profesionales de la ley. Nos corresponde aconsejar a la clase gobernante para establecer límites y vínculos legales que eviten, corrijan y sancionen la arbitrariedad en el ejercicio del poder.

Una anécdota: A pocos años de egresar de la licenciatura, fui convocado a una reunión de gabinete por el entonces gobernador Enrique Martínez, para explicar algunas reformas legislativas que desde la Secretaría de Gobierno se implementarían.

Fue mi primera experiencia profesional coordinando una gran agenda legislativa con participación social, aunque ya había tenido la oportunidad de colaborar en la redacción de diferentes códigos y leyes en el país.

El asunto es que, desde que se me encomendó implementar la agenda legislativa, me puse a estudiar porque en la escuela nunca me enseñaron a hacer leyes. La formación tradicional de la abogacía se centra en aprender a interpretar la ley para ser jueces, fiscales o litigantes. Saber teoría de la legislación, por ejemplo, es una materia que nunca vimos en la licenciatura, mucho menos técnica legislativa ni Derecho Parlamentario.

Es paradójico: somos los profesionales de la ley, pero no nos enseñan a hacer la ley, sólo a interpretarla y de manera muy limitada, incluso.

Por eso, cuando tuve la oportunidad de participar en la construcción del plan de estudios de la licenciatura de la AiDH, planteamos, además de la teoría, un modelo de práctica profesional que permitiría combinar diferentes espacios de clínicas, laboratorios y talleres para aprender el Derecho mediante ejercicios de práctica real de nuestra profesión.

En la AiDH, en efecto, nuestros alumnos aprenden a hacer leyes, no sólo a interpretarlas. Conocen la teoría de la legislación, pero sobre todo aprenden en la Clínica Internacional de Derechos Humanos y en los clubes temáticos diferentes formas de identificar problemáticas sociales, analizar casos judiciales y proponer, conforme a los mejores estándares legislativos, diferentes cambios a la ley para mejorar el orden social.

La semana pasada, la AiDH invitó a las magistradas, Griselda e Isadora, que integramos la Sala Penal, para que observaran el ejercicio práctico que su comunidad estudiantil hizo para proponer diferentes cambios en nuestras leyes, a partir de nuestros criterios judiciales.

En dicha actividad, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, escuchó las propuestas y asumió el compromiso social de llevar esas ideas al debate legislativo para que se pudiera escuchar la voz de nuestra comunidad estudiantil que participa en la solución de diferentes problemáticas sociales.

Creo que esta actividad demuestra una de las mejores formas de ir construyendo los agentes de cambio que necesita nuestro país.