Argentina: La libertad ¿abraza?

Por Carlos Jornet

Las urnas hablaron ayer. Y lo que se escuchó fue mucho más favorable al Gobierno de lo que se preveía en los últimos días. Pero sería erróneo insistir en que “La Libertad Arrasa”, como presumió el presidente Javier Milei semanas atrás. Sería un gesto de soberbia que nada aportaría a lo que el país requiere.

Menos serio aún es sostener que “La Libertad Atrasa”, como desde hace tiempo viene advirtiendo el kirchnerismo, en especial luego de la contundente victoria que obtuvo esa fuerza el pasado 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Hoy está más claro que nunca el error de haber nacionalizado esos comicios, donde los caudillos locales jugaban su propio pellejo.

El resultado nacional, inesperado y contundente, es sin duda una nueva demostración de que la sociedad no está dispuesta a rifar su esperanza de un cambio de modelo, a echar por la borda el esfuerzo realizado.

Y que una mayoría de la población no quiere una vuelta a un pasado populista que nos llevó a la hiperinflación, al atraso, a aislarnos del mundo.

Luego de casi dos años de un fuerte ajuste, y pese a los sonados escándalos de los audios de Spagnuolo y de las relaciones entre José Luis Espert y un detenido por narcotráfico, el Gobierno retiene un apoyo significativo a su propuesta económica, centrada en la lucha contra la inflación a través del equilibrio fiscal.

DEMANDA DE CONSENSOS

Pero ese apoyo no es una carta en blanco. Y el Gobierno debe leer en especial lo que las urnas no dijeron, pero sí expresaron los más de 11 millones de ciudadanos que manifestaron su disconformidad no concurriendo a votar.

Ese nivel de ausentismo, inédito desde el retorno a la democracia, envía un mensaje claro al oficialismo y a la oposición: hay que buscar espacios para el diálogo; hay que procurar consensos básicos.

Nada le sobra al oficialismo en el Congreso. Dejó atrás la escuálida representación que había logrado en la primera vuelta de la elección de 2023 (apenas 6 de los 72 senadores y 39 de los 257 diputados). Dispondrá ahora de 93 diputados y 19 senadores.

Pero si quiere avanzar con las reformas de segunda generación, imprescindibles para pasar del ajuste al crecimiento económico y a una estabilidad sostenible en el tiempo, debe procurar acuerdos igualmente estables.

Acuerdos que sólo serán posibles si se deja de lado la confrontación estéril, el personalismo, la desacreditación de todo pensamiento alternativo, la grandilocuencia que en ocasiones nubla la visión de los problemas que el país aún no logra erradicar.

El discurso que Milei pronunció anoche en el búnker ganador parece haber tomado nota de ese cambio de época. En tono conciliador, habló de sumar apoyos para retomar el demorado Pacto de Mayo.

La Libertad no Arrasa ni Atrasa. Habrá que ver si realmente es capaz de abrazar la demanda de consensos.

El camino por transitar fue ratificado ayer por la mayoría de los votantes. El modo en que se le debe recorrer debe ser validado cada día. Y para ello se requieren estrategias que eviten las encerronas de proyectos que se traban o naufragan entre rechazos, vetos y objeciones judiciales.

El autor es vicepresidente de la SIP