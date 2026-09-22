Bajan a fiscal de la carrera por el gobierno de Coahuila

La versión ha sido difundida por Miguel Ángel Medina, actual asesor administrativo de la Fiscalía, en reuniones con amigos, colaboradores y gente cercana a Fernández Montañez.

El fiscal general Federico Fernández fue advertido de que no está contemplado entre los aspirantes del PRI a la gubernatura de Coahuila, según fuentes cercanas al funcionario estatal.

El relato de Miguel Ángel advierte que el fiscal tuvo ciertas equivocaciones en el manejo de su imagen, lo que ocasionó que se le pidiera corregirlas.

Y de paso, según el exdelegado de la Fiscalía en la Región Centro, se aprovechó el momento para informarle que se abstuviera de pensar en la gubernatura, pues ese tema va por otra ruta.

Miguel Ángel Medina, comentaron, fue más allá y ha informado que a Federico ya se le dio a conocer el nombre del próximo candidato a gobernador y que este responde al nombre de...

Bueno, mañana les digo, no vaya a ser que el senador se enoje por mi indiscreción.

SE HACE DEL ROGAR

Dicen que la tercera es la vencida, pero esta vez se rompió la regla, pues Dante Delgado, líder moral de MC, se tendrá que echar una cuarta platicada con Enrique Martínez y Morales.

Y es que el fundador del Partido Movimiento Ciudadano insiste en que EMM abandere a este organismo político por la gubernatura de Coahuila y ya se lo planteó en tres ocasiones.

Aunque el actual secretario de Desarrollo Social recibe y atiende a Dante con amabilidad y camaradería, nomás no suelta el ansiado sí.

La gran esperanza del dirigente moral emecista es que Enrique tampoco le ha dicho que no...

TODO INCLUIDO

Empresarios del ramo hotelero de Parras de la Fuente sostendrán este martes una importante reunión de trabajo para decidir su separación de la Asociación estatal de Hoteles y Hospedaje.

Los hoteleros parrenses están descontentos con la representación de Francisco Martínez, al frente de la Asociación estatal, por su falta de liderazgo y buscan independizarse.

Los empresarios del Pueblo Mágico se quejan de la tibieza y el entreguismo de Francisco Martínez, y hoy decidirán la separación para fortalecer directamente su presencia en el ámbito estatal.

Veremos y diremos...

¡APLAUSOS!

La senadora Cecilia Guadiana aplaudió ayer en redes sociales la entrada en vigor de la prohibición del uso de celulares y tabletas en los planteles educativos de México.

La representante popular morenista dijo que la restricción de usos de celulares y tablets en primarias y secundarias está programada para iniciar el próximo 3 de noviembre.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum así anunció en la mañanera de ayer que estos dispositivos ya no serán usados como herramienta educativa por alumnos, ni tampoco en recreo.

Ceci Guadiana destacó que esta medida es correcta, adecuada y necesaria para evitar el uso de la inteligencia artificial que afecta el desarrollo mental y cognoscitivo de los jóvenes en México.