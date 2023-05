Block de notas (2); el subconsciente, ¿existe de verdad?

Gracias por atender estas letras, señor lector. El inicio, el anterior “Block de notas”, con el cual fundamos esta pequeña (o larga, no lo sé aún) saga de textos, a mata caballo entre el ensayo, la poesía, la reflexión, el periodismo y la exégesis aforística, la autobiografía, fue bien leída por usted y muy replicada. Gracias de nuevo por sus atenciones. Y de hecho, como usted ya lo vio, no hay pretensiones de ningún tipo. Sólo es aventurarnos en todos los vericuetos posibles. Tener eso llamado curiosidad. Sólo eso.

Muchos, hartos lectores me hablaron y me comentaron de mi tirada de naipes inicial: ¿dónde leer o dónde se lee mejor? Amén de la coyuntura y nota primigenia: merced a nuestra pésima alimentación, los humanos tienen graves problemas para ir al baño a evacuar. Ya no se caga como Dios manda. Y eso, el estreñimiento, es un grave problema de salud física y mental. Los mexicanos le llamamos ir al “trono”. Y en no pocas ocasiones, el baño, el sanitario, es el lugar más sagrado de las casas. Como para otros humanos lo puede ser la biblioteca, la sala, la cocina o la recámara nupcial.

TE PUEDE INTERESAR: Block de notas (1): de miedos, política y problemas de salud

Lo repito: mi hermano, el mecánico Alberto Cedillo, allí pasaba horas en el “trono”... leyendo. Pero si usted recuerda, hay muchas formas de leer o de clasificar a los lectores. Tenga usted paciencia y en dos o tres entregas más, abordaremos lo anterior: mi hermano leía en el “trono”, pero José Vasconcelos clasificó a los libros en dos vertientes: los que se leen de pie y otros que se leen sentado. Julio Cortázar dijo de una taxonomía de lectores: hembras (pasivos) y machos (activos). El fino escritor Armando Oviedo Romero inventó una nueva clasificación de libros: “libros sobaqueros”... en fin, mucho por explorar. Espere, usted, un tríptico al respecto.

Me ha dado harto gusto que usted ya haya hecho suyo este nuevo proyecto de letras. Y le repito, en lo particular yo tomo estas notas a diario. Desde hace años. Lo hago de la mejor manera posible y trato de agregar eso llamado genio, inteligencia o chispa, como usted quiera deletrearlo. Espero lograrlo. Al parecer sí, con la primera entrega. Esperemos esta nueva página de contenido sea igual de su interés para su atención. Y es que usted lo sabe, como en aquel viejo poema de Charles Baudelaire, el hombre, los hombres somos niños extraviados en “las selvas de los símbolos”.

Por ello es necesario leer dichos símbolos. Ver, observar y desmontar sus más íntimos y ocultos secretos en su urdimbre; explicarlos y al hacerlo apropiárnoslos para encontrar nuevas resonancias y así aplicarlos y entenderlos en este nuevo mundo. Para entrar en honduras, pongo como ejemplo una frase escueta. Tan escueta y sobada que todo mundo la sabe de memoria. Es la siguiente: “Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, será concedida por mi padre...”. La cita completa está en Mateo 18:19.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 125

Nota uno: pero ¿qué significa realmente lo anterior a la luz actual de nuestro pensamiento? ¿Qué significa específicamente este “dos de vosotros”? Si usted, estimado lector, está como yo, sólo la mayor parte del tiempo (las musas llegan y se van), ¿significa no estar junto o de acuerdo con alguien más y así orar para lograr un fin mediante la buena plegaria que Dios nos ha enseñado? ¿De qué se trata entonces lo anterior?

ESQUINA-BAJAN

Nota dos: cuando usted, bueno, me pongo como ejemplo yo mismo. Cuando he andado “bolo”, como dicen en Chiapas (borracho, pues), y no llego temprano a mi trabajo o algún compromiso delicado y pactado con anterioridad, el reclamo es el siguiente: “¡Ay Jesús!, eres un inconsciente”. Claro, en contraposición de tener un juicio recto, maduro, eficaz; es decir, tener conciencia de los actos a realizar. Hemos llegado al punto. Según mi exégesis y al escudriñar este parágrafo bíblico: usted tiene que tener la justa armonía entre su conciencia y su subconsciente para lograr o recibir la buena respuesta a su petición o plegaria...

Nota tres: pero esto del subconsciente, ¿existe de verdad, es un galimatías psicológico, es algo místico o definimos así a una entidad dentro de nosotros mismos de la cual poco o nada sabemos? ¿El subconsciente es algo lo cual podemos educar a nuestro antojo para nuestra mejor calidad de vida? Tener consciencia y mover el subconsciente son esos dos que se pusieron de acuerdo en el parágrafo de Mateo para lograr del padre Dios cualquier cosa. Y cualquier cosa es todo. Incluyendo, claro está, ese vilipendiado ente casi demoniaco llamado dinero.

TE PUEDE INTERESAR: Cresencio Sandoval acepta que compró lujoso departamento, pero en ‘obra gris’; AMLO lo defiende

Nota cuatro: ¿Qué es primero: ser, hacer o tener? En lo personal, lo voy a confesar: me gustaría anteponer el “tener”. Pero en el anochecer de mi patética vida económica, pues ya no se me dio. Pero a los que sí se les ha dado y a manos llenas es a Andrés Manuel López Obrador y a su corte de claques que nadan en la impunidad y la corrupción. El último escándalo de harta lana salpica al mismísimo general de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, quien con un sueldo mensual de 119 mil pesos ha comprado un departamento en Huixquilucan, Edomex, en 9 millones de pesos. Un menor costo de las propiedades de la zona que se cotizan en 30 millones de pesos.

LETRAS MINÚSCULAS

“En mi juventud, en busca de un lugar reservado donde devorar los clásicos prohibidos, a veces recurría al retrete”: Henry Miller.