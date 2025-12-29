Descarrilados

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las críticas y cuestionamientos por parte de la oposición debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico, que ha dejado 13 personas fallecidas.

Sheinbaum Pardo señaló que la prioridad es atender a las víctimas y que las críticas buscan denostar.

“Hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, siempre van a estar en esta dinámica en donde su objetivo es denostar, dejemos eso de lado”, expresó en su conferencia mañanera de este lunes.

