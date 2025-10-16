El circo de la política

CARTONES / jueves, octubre 16, 2025 - 11:00
    El circo de la política
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) bajo el argumento de que el esquema burocrático propiciaba actos de corrupción y el desvío de recursos.

Incluso ha criticado la corrupción del fideicomiso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto bajo la gestión de José María Tapia Franco... quien ahora forma parte de las filas de Morena.

