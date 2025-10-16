El circo de la política

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) bajo el argumento de que el esquema burocrático propiciaba actos de corrupción y el desvío de recursos.

Incluso ha criticado la corrupción del fideicomiso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto bajo la gestión de José María Tapia Franco... quien ahora forma parte de las filas de Morena.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nos dejaron pura deuda, hoy tenemos 19 mil millones para atender emergencias’: responde Sheinbaum a críticas por el Fonden

TE PUEDE INTERESAR: ‘No se va a escatimar’: Sheinbaum promete atención total a 100 mil familias afectadas por las lluvias