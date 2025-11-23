Hambre en el campo

Este lunes 24 de noviembre, campesinos y transportistas realizarán un megabloqueo en carreteras y aduanas a nivel nacional para exigir al gobierno resolver diversos problemas, como la inseguridad y la extorsión, así como el bajo pago de productos agrícolas.

