Hambre en el campo

lunes, noviembre 24, 2025
    Hambre en el campo
Este lunes 24 de noviembre, campesinos y transportistas realizarán un megabloqueo en carreteras y aduanas a nivel nacional para exigir al gobierno resolver diversos problemas, como la inseguridad y la extorsión, así como el bajo pago de productos agrícolas.

TE PUEDE INTERESAR: Anticipan afectaciones en 20 estados por megabloqueo de campesinos y transportistas en carreteras

TE PUEDE INTERESAR: Se pronuncia la IP de Coahuila en apoyo al paro nacional anunciado para este lunes por agricultores y transportistas

