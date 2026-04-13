La cruzada trumpista

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 13 abril 2026
    La cruzada trumpista
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Tras las críticas hechas por el papa León XIV a la guerra en Oriente Medio alimentada por el “delirio de omnipotencia”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, arremetió contra el máximo líder de la Iglesia Católica llamándolo “débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior”.

Lejos de quedarse callado, León XIV respondió que “no le tiene miedo” y que seguirá defendiendo el mensaje de paz.

“No tengo miedo del gobierno de Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia y pronunciándose contra la guerra”, expresó para The Associated Press.

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