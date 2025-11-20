México, todo bajo control

CARTONES / viernes, noviembre 21, 2025 - 11:00
    México, todo bajo control
COMPARTIR

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha negado las acusaciones hechas por el presidente estadounidense y su administración sobre que México estaría controlado por los cárteles.

Ayer, en una entrevista con El Universal, el secretario de Seguridad, Omar García Hafuch, lo reiteró.

“Definitivamente hay una presencia de grupos delictivos, el país no está controlado por cárteles... Vamos a continuar haciendo detenciones para disminuir la presencia del crimen organizado”.

TE PUEDE INTERESAR: México no está controlado por los cárteles: Omar García Harfuch

TE PUEDE INTERESAR: Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum

TEMAS
Cárteles Mexicanos
Narcoviolencia
Localizaciones
México
Personajes
Claudia Sheinbaum
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos colocaron lonas para advertir que el área es protegida y pertenece al Parque Bicentenario.

Saltillo: reciben amenazas vecinos que evitan fraudes y tala en Sierra de Zapalinamé

El evento de la refresquera es uno de los recorridos navideños más esperados por los ciudadanos.

Caravana Coca-Cola sí llegará a Saltillo; confirma comisionado de seguridad
El sorteo es un requisito para obtener la Cartilla Militar, documento obligatorio para hombres mexicanos de 18 años.

Saltillo: Realizan este domingo el Sorteo del Servicio Militar Nacional
La tienda afectada se ubica en la zona Centro de Ramos Arizpe, donde ocurrieron los hechos los días 15 y 16 de noviembre.

Cliente frecuente abusa de trabajadores y roba miles de pesos en mercancía; lo meten preso
Múzquiz rinde homenaje a los héroes revolucionarios con un desfile multitudinario.

Histórico 20 de Noviembre reúne por primera vez a los poderes del Estado en Múzquiz
Canasta básica, protegida

Canasta básica, protegida
Presidenta, mirando a manifestantes

Presidenta, mirando a manifestantesa manifestantes
Votación final en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?