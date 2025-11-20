México, todo bajo control

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha negado las acusaciones hechas por el presidente estadounidense y su administración sobre que México estaría controlado por los cárteles.

Ayer, en una entrevista con El Universal, el secretario de Seguridad, Omar García Hafuch, lo reiteró.

“Definitivamente hay una presencia de grupos delictivos, el país no está controlado por cárteles... Vamos a continuar haciendo detenciones para disminuir la presencia del crimen organizado”.

